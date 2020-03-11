В Таллинне за самую дорогую квартиру, сдающуюся в аренду, придется выложить 3500 евро в месяц, в Тарту — 1100 евро, а в Пярну — 1500 евро в месяц. Смотрите, как выглядят эти квартиры!
ФОТО | И целой зарплаты не хватит! Как выглядят самые дорогие квартиры, которые сдаются в аренду в Эстонии
1. Эксклюзивная дизайнерская квартира в Старом городе, 3500 € в месяц
Не удивительно, что самая дорогая квартира в Таллинне находится а историческом здании в Старом городе. Квартира находится на последнем этаже и имеет площадь в 200 квадратных метров.
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2. Квартира с двумя балконами в Тарту, 1100 € в месяц
Квартира на улице Куперьянова в Тарту имеет легкий дизайн и меблировку, оставляя арендатору возможность подогнать интерьер под свой вкус. В квартире 107,5 квадратных метров и три комнаты.
Дополнительную стоимость квартире придают два балкона и сауна!
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3. Просторная квартира в Пярну, 1500 € в месяц
Квартира в Пярну находится в прибрежном районе. В отличие от двух предыдущих, ее нельзя снять на короткий период, а только на год или больше. У нее А-класс потребления энергии, подогрев всех полов, в также в цену входит услуга портье.
В четырехкомнатной квартире 112 квадратных метров, но внутри меблировка есть только на кухне и в ванной, а остальные комнаты арендатор должен обставлять сам.
Зато в квартире есть длинный балкон, откуда открывается вид на виллы улицы Сеэдри. Совсем рядом находится спа-центр, а также главная достопримечательность Пярну — пляж.
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4. Стильная квартира в Нарве, 520 € в месяц
Квартира в темных тонах с 61,9 квадратными метрами площади радует глаз стильным оформлением. Особого внимания заслуживает организация освещения, а спальня похоже на роскошный номер в пятизвездочном отеле.
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