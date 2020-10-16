ФОТО И КАРТА | В Ласнамяэ вместо торгового центра с кинотеатром построят жилой квартал

В 2008 году Таллинном была утверждена детальная планировка недвижимости по адресу Смуули, 11, согласно которой на территории можно было построить торговый центр высотой до четырех этажей вместе с кинозалом, а также три здания с бизнес-площадями высотой до 12 этажей и еще три — до 14 этажей, однако в 2020 году ни город, ни застройщик, больше не видят на этом месте торговый центр, а вместо этого планируется построить невысокие жилые дома и здания для бизнес-площадей — по условиям города, застройщик также должен построить на этом участке частную школу или детский сад.

В октябре этого года в горуправу поступил проект, согласно которому целевое использование территории возле улицы Смуули, Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули будет изменено, чтобы там можно было построить жилые дома до шести этажей и здания с бизнес-площадями до восьми этажей.

В пояснительной записке отмечается, что реализация действующего плана затруднена из-за обилия торговых площадей, и кроме того, она не улучшит функциональность земельных участков района: "В районе уже есть несколько торговых площадей и центров, а также несколько торговых центров были расширены".

Разработкой квартала занимается предприятие Kapitel — по словам председателя правления компании Таави Ояла, у больших торговых центров больше нет перспективы: "Мы осуществили переоценку данного региона и убеждены, что новый план с разнообразным целевым использованием участка и, очевидно, с его поэтапным воплощением, более целесообразен, чем изначальная цель возвести торгово-развлекательный комплекс".

Foto: Alver Arhitektid





Foto: Alver Arhitektid