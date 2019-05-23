ФОТО И ВИДЕО | Легко ли продать мызу в Эстонии? Смотрите, какой шикарный особняк годами ждет нового владельца

Несколько лет назад стоимость мызы Конувере составляла целых 1,4 млн евро, затем сумма понизилась до 750 тыс. евро, сейчас еще почти на 100 тыс. евро. Владелица фирмы занимается разведением собак, а на родине, в Финляндии, значится в руководстве одного из квартирных товариществ. В Эстонии иного рода деятельности, заслуживающего внимания, на ее имя не зарегистрировано.

Мыза Конувере

Как сказано в объявлении о продаже, красивая отреставрированная мыза Конувере расположена на восточном берегу реки Конувере. К поместью, которое находится недалеко от Пярнуского шоссе, ведет каштановая аллея.

Главное здание мызы в стиле классицизма построено представителями рода Реннекампфов в начале 19 века.



Ансамбль мызы Конувере также составляют парк с прудами, классическая кольцевая дорога, расположенная перед главным зданием, позади течет река. В дополнительной постройке расположен холодный погреб (ледник) и заново построенный хлев. Рядом находится артезианская скважина.

Высокие потолки и просторные комнаты расположены на основном этаже мызы. Первый и подвальный этажи восстановлены, высокий чердак дает дополнительную возможность для расширения площади.