ФОТО И ВИДЕО | Легко ли продать мызу в Эстонии? Смотрите, какой шикарный особняк годами ждет нового владельца

Фирма Konuvere Mõis OÜ, принадлежавшая гражданке Финляндии Сиско Марья-Лийса Майяла-Мяннистё (Sisko Marja-Liisa Maijala-Männistö), продает мызу Конувере стоимостью 650 тыс. евро. Красивая старинная мыза выставлена на продажу уже не в первый раз, но пока безрезультатно.
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Несколько лет назад стоимость мызы Конувере составляла целых 1,4 млн евро, затем сумма понизилась до 750 тыс. евро, сейчас еще почти на 100 тыс. евро. Владелица фирмы занимается разведением собак, а на родине, в Финляндии, значится в руководстве одного из квартирных товариществ. В Эстонии иного рода деятельности, заслуживающего внимания, на ее имя не зарегистрировано.
Мыза Конувере
Как сказано в объявлении о продаже, красивая отреставрированная мыза Конувере расположена на восточном берегу реки Конувере. К поместью, которое находится недалеко от Пярнуского шоссе, ведет каштановая аллея.
- Главное здание мызы в стиле классицизма построено представителями рода Реннекампфов в начале 19 века.
Ансамбль мызы Конувере также составляют парк с прудами, классическая кольцевая дорога, расположенная перед главным зданием, позади течет река. В дополнительной постройке расположен холодный погреб (ледник) и заново построенный хлев. Рядом находится артезианская скважина.
Высокие потолки и просторные комнаты расположены на основном этаже мызы. Первый и подвальный этажи восстановлены, высокий чердак дает дополнительную возможность для расширения площади.
Минуя колонны, можно попасть в просторный вестибюль основного этажа, где расположена величественная печь-камин. Из банкетного зала открывается чудесный вид на речку. В передней части мызы находится зал столовой, также есть кухня, 10 комнат и санузлы. На нижнем этаже расположены банные помещения, дополнительная кухня, спальни, коридор, котельная и другие технические помещения.
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В хлеву есть 5 больших загонов, кухня, комната для переодевания и техническое помещение. На втором этаже и на чердаке расположены летние комнаты и помещения для хранения сена.
Площадь главного здания составляет 684м², дополнительной постройки — 253м², погреб-ледник занимает 178м². Всего земли немногим свыше 22 га.
- Мыза Konuvere расположена в Рапламаа в 70 км от Таллинна и в 50 км от Пярну.
Смотрите также небольшой видео-ролик о мызе Конувере:
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- О том, как обстоят дела с продажами мыз в Эстонии, рассказывает аналитик бюро недвижимости Uus Maa, Ристо Вяхи:
Мыза — это очень необычный тип недвижимости, при продаже которого невозможно встретить ни аналогичного предложения на рынке, ни похожего здания с прилегающей территорией. На самом деле не существует рынка продаж мыз — есть просто некие предложения и некоторые желающие со своими запросами. В связи с этим период продаж обычно довольно долгий и этот факт обычно учитывается заранее.
Продажа мызы может длиться годами. Большую роль здесь играет стоимость объекта, состояние, окружающая территория, а также история, стиль и перспективы — что можно в последствии сделать с особняком. Мыза, по сути, является как жилой, так и бизнес-площадью одновременно.
- У покупателя должен быть соответствующий настрой, желание и возможность заниматься таким специфическим строением. На протяжении десятка лет мы наблюдали различные сделки купли-продажи мыз, и не все покупатели справлялись с поставленными задачами.
Если приобрести мызу, которая нуждается в реновационных работах, следует учитывать жесткие правила охраны памятников старины, которых нужно будет придерживаться. Зачастую речь идет о постройках ручной работы, поэтому затраты на время, материалы и рабочую силу, в зависимости от объема работ и размера здания, могут оказаться очень высокими.
В Эстонии в год продается в среднем 5 мыз. Предложений на рынке, естественно, намного больше. Основная часть мыз находится в общественном пользовании (это музеи, школы и т.д.).
Больше фотографий мызы Конувере в галерее:
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