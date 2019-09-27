ФОТО и ВИДЕО | Мурашки по коже. Город-призрак из сотен заброшенных “диснеевских замков” в Турции

В 2014 году в Турции стали строить поселение The Burj Al Babas — “люксовый” городок с виллами для богатых иностранцев. У подножия гор провинции Болу построили сотни домов, похожих по дизайну на диснеевские замки, но затем проект столкнулся с финансовыми трудностями. В ноябре 2018 года строительная компания обанкротилась, а 587 домов остались заброшены.

В январе 2018 года фотограф AFP Адем Атлан показал, как выглядит город-призрак с миниатюрными замками-виллами.

Общая стоимость проекта составляла более 200 миллионов долларов, а каждый дом обошёлся бы покупателям в сумму от 400 до 500 тысяч долларов. За несколько лет компании Sarot Group удалось продать несколько сотен домов клиентам из Катара, Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Но вскоре те отказались от приобретённой недвижимости. По мнению архитектора комплекса, это было связано со снижением цен на нефть.

Ещё одна причина — общее падение уровня экономики Турции. К октябрю 2018 года инфляция достигла 25%, самого высокого уровня за 15 лет. У строителей Burj Al Babas накопились долги в 27 миллионов долларов, и их признали банкротом. Дома так и остались на северо-западе Турции: без отделки, окон и инфраструктуры вокруг домов.