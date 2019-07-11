ФОТО И ВИДЕО | Невероятный размах: смотрите, как будет выглядеть новый спа-отель в Эстонии

Помимо гостиничных номеров, комплекс вместит 6 различных по площади конференц-залов, крупнейший из которых запланирован на 300 мест, 2 ресторана, водный центр, боулинг с 6-ю дорожками, оздоровительный центр с 25-ю процедурными кабинетами и банный центр на 10 бань с уникальным наружным бассейном на крыше.



“Проектирование длится уже целый год и находится в самом разгаре. Согласно договору, спа-отель должен быть готов 1 сентября 2022 года, однако открытие планируется уже на лето 2022 года”, — прокомментировал руководитель Aqva Hotel & Spa Роман Кусма.

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