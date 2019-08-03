Компания Technopolis Ülemiste отметила праздник стропил в новом 12-этажном здании. Расположенное по адресу Сепапая, 1 и носящее имя известного химика Виктора Пальма здание будет готово в мае 2020 года, стоимость строительства составит более 25 млн евро.
ФОТО И ВИДЕО | Новое здание в Ülemiste City за 25 млн евро достигло максимальной высоты
“Здание достигло высоты 45 метров, строительство продвигается успешно, благодаря профессиональным застройщикам”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. “Я благодарен Таллинну за сотрудничество и постоянный вклад в развитие крупнейшего в странах Балтии бизнес-квартала — в скором времени здесь появятся новые автобусные линии и инфраструктура. Мы инвестируем в строительство нового здания свыше 25 миллионов евро, это наш крупнейший проект за последние годы”.
“Существование Ülemiste City приносит Таллинну большую радость, поскольку благодаря им в Таллинне можно реализовать уникальные для всего мира идеи, например, запуск трамвая в аэропорт”, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. “В нашем общем будущем благосостояние жителей Таллинна будет расти: здесь создаются такие рабочие места, которые опять-таки очень радуют местное самоуправление”.
“Ülemiste City является во многих отношениях инновативным кварталом, потому что на месте военного завода появился амбициозный проект, ведущий нас за пределы Таллинна и Эстонии благодаря навыкам и знаниям”, — отметил ректор Таллиннского технического университета Яак Авиксоо. “Партнерами Ülemiste City стали те, кто умеют ценить знания и навыки. За то, что эту философию реализуют в жизнь, нужно благодарить основателя и руководителя Ülemiste City Юло Пярнитса”.
“Мы горды и благодарны заказчикам за то, что нам дали возможность построить такой объект”, — сказал представитель Oma Ehitaja AS Ивар Аус.
Благодаря новому офисному зданию в квартале появится 10 800 метров современной рабочей площади. Дополнительную ценность выдающемуся архитектурному решению от KOKO придает расположенное рядом парковочное здание и площадь с фонтанами и скамейками, где в будущем начнут проводить различные мероприятия.
Офисное здание и парковочный дом будут объединены между собой галереей, а вход на парковку будет со стороны улицы Суур-Сыэмяэ. В здании, рассчитанном на 540 автомобилей, построят также велосипедную парковку.
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Дополнительная информация: https://www.technopolis.ee/sepapaja1/
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