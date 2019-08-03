ФОТО И ВИДЕО | Новое здание в Ülemiste City за 25 млн евро достигло максимальной высоты

“Здание достигло высоты 45 метров, строительство продвигается успешно, благодаря профессиональным застройщикам”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. “Я благодарен Таллинну за сотрудничество и постоянный вклад в развитие крупнейшего в странах Балтии бизнес-квартала — в скором времени здесь появятся новые автобусные линии и инфраструктура. Мы инвестируем в строительство нового здания свыше 25 миллионов евро, это наш крупнейший проект за последние годы”.

“Существование Ülemiste City приносит Таллинну большую радость, поскольку благодаря им в Таллинне можно реализовать уникальные для всего мира идеи, например, запуск трамвая в аэропорт”, — сказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. “В нашем общем будущем благосостояние жителей Таллинна будет расти: здесь создаются такие рабочие места, которые опять-таки очень радуют местное самоуправление”.

“Ülemiste City является во многих отношениях инновативным кварталом, потому что на месте военного завода появился амбициозный проект, ведущий нас за пределы Таллинна и Эстонии благодаря навыкам и знаниям”, — отметил ректор Таллиннского технического университета Яак Авиксоо. “Партнерами Ülemiste City стали те, кто умеют ценить знания и навыки. За то, что эту философию реализуют в жизнь, нужно благодарить основателя и руководителя Ülemiste City Юло Пярнитса”.

“Мы горды и благодарны заказчикам за то, что нам дали возможность построить такой объект”, — сказал представитель Oma Ehitaja AS Ивар Аус.