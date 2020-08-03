ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какие прекрасные приватные дачи продаются в Эстонии

1. Милый дачный комплекс на полуострове Ноароотси.

Недвижимость находится в деревне Эйнби, на полуострове Ноароотси в очень спокойном месте с красивой природой. До моря, которое расположено всего в 700 метрах, можно дойти пешком по красивой ухоженной дорожке. Больше фотографий вы можете найти ЗДЕСЬ.

2. Бревенчатый домик в волости Отепя, окруженный прекрасным лесом.

Несмотря на хорошие подъездные пути, участок расположен в очень приватном и живописном месте. Состоит он из двух домов. Бревенчатый дом выполнен вручную и введен в эксплуатацию в 2002 году. Больше фотографий смотрите ЗДЕСЬ.

3. Дом-идиллия в Лайтсе.

Участок в деревне Каазику, который сочетает в себе прекрасную дворовую зону и великолепный дом и мастерскую. Если вас заинтересовал данный объект, то больше информации вы сможете получить ЗДЕСЬ.

4. Кусочек рая у берегов Выртсъярв.

Большой приватный участок на берегу озера Выртсъярв в ценном районе Вехенди. Береговую зону протяженностью 100 метров можно использовать в качестве приватного частного пляжа. С двух сторон участка находится густой лес RMK. Больше информации вы можете найти ЗДЕСЬ.

5. Милый дом в волости Вильянди.

Бревенчатый дом, пристройки и свой пруд. Здесь можно жить как круглогодично, так и приезжать на отдых. Узнать больше информации и посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.

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