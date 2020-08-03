Многие люди высоко ценят возможность уединения и если уже решают покупать летний дом, то такой, где можно будет спокойно отдохнуть от городской суеты. Вишенкой на торте, конечно же, является красивая природа, содействующая расслаблению. Представляем вашему вниманию некоторые приватные и милые летние дома, которые выставлены сейчас на продажу на сайте недвижимости kinnisvara24. Из этих примеров вы также можете почерпнуть интересные идеи для оформления своих загородных домов.
ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какие прекрасные приватные дачи продаются в Эстонии
1. Милый дачный комплекс на полуострове Ноароотси.
Недвижимость находится в деревне Эйнби, на полуострове Ноароотси в очень спокойном месте с красивой природой. До моря, которое расположено всего в 700 метрах, можно дойти пешком по красивой ухоженной дорожке. Больше фотографий вы можете найти ЗДЕСЬ.
2. Бревенчатый домик в волости Отепя, окруженный прекрасным лесом.
Несмотря на хорошие подъездные пути, участок расположен в очень приватном и живописном месте. Состоит он из двух домов. Бревенчатый дом выполнен вручную и введен в эксплуатацию в 2002 году. Больше фотографий смотрите ЗДЕСЬ.
3. Дом-идиллия в Лайтсе.
Участок в деревне Каазику, который сочетает в себе прекрасную дворовую зону и великолепный дом и мастерскую. Если вас заинтересовал данный объект, то больше информации вы сможете получить ЗДЕСЬ.
4. Кусочек рая у берегов Выртсъярв.
Большой приватный участок на берегу озера Выртсъярв в ценном районе Вехенди. Береговую зону протяженностью 100 метров можно использовать в качестве приватного частного пляжа. С двух сторон участка находится густой лес RMK. Больше информации вы можете найти ЗДЕСЬ.
5. Милый дом в волости Вильянди.
Бревенчатый дом, пристройки и свой пруд. Здесь можно жить как круглогодично, так и приезжать на отдых. Узнать больше информации и посмотреть фотографии можно ЗДЕСЬ.
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