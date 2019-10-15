ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, вот новый стильный образ Центрального рынка — с гигантским воробьем!

Первый этап развития Центрального рынка, строительство павильона, согласно нынешним планам, должен завершиться в 2023 году. После этого можно будет переходить к следующей фазе.

Целью организации архитектурного конкурса было получить для территории Центрального рынка лучшее решение с точки зрения городского планирования. Участники должны были представить на конкурс как генеральный план территории, так и эскизы оформления задействованных дорог и функциональное решение рыночного павильона.

На конкурс были представлены три работы от следующих участников: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, KAMP Arhitektid OÜ и KOKO Arhitektid OÜ.

Говоря о победившей работе, члены жюри отметили отличную идею публичного пространства и пропорции. Авторы проекта хорошо прорисовали и задействовали общественные дороги и площадки, подгоняя их пропорции под здания, которые планируется возвести на территории.

“С точки зрения городского строительства, речь идет о сильном решении, которое оказалось наиболее целостным в архитектурном смысле. В работе KOKO Arhitektid очень хорошо продумана поэтапность проведения работ, с таким решением рынок сможет продолжать работу даже в период строительства. Кроме того, благодаря этому варианту развития будет создана мощная объединяющая зона, которой на данный момент нет”, — прокомментировал член правления Astri Kinnisvara OÜ Тармо Клейманн.