Многие мечтают жить в большом, просторном доме. Но сколько мы готовы заплатить за исполнение такой мечты? Конечно, богатые люди имеют больше возможностей приобрести такой дом, который им нравится, пишет Delfi Dom Sad со ссылкой на "Вести Экономика".
23.01.2020, 08:00
ФОТО И ВИДЕО | Такой роскоши вы еще не видели! ТОП-10 самых дорогих особняков, выставленных на продажу
Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих домах в мире.
- 1.10. Лондонский особняк Петры Экклстоун
- 2.9. Особняк Gemini, штат Флорида, США
- 3.8. 90 Jule Pond Drive, Southampton, Нью-Йорк, США
- 4.7. Villa Firenze, Беверли-Парк, Калифорния, США
- 5.6. Casa Encantada, Калифорния, США
- 6.5. Mesa Vista Ranch, Техас, США
- 7.4. Gateways Canyons, Колорадо, США
- 8.3. Дворец пузырьков, Франция
- 9.2. 24 Middle Gap Road, Гонконг
- 10.1. The ONE, Калифорния, США
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Вы талант, если сможете ответить на все 10 вопросов теста