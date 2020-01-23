ФОТО И ВИДЕО | Такой роскоши вы еще не видели! ТОП-10 самых дорогих особняков, выставленных на продажу

Многие мечтают жить в большом, просторном доме. Но сколько мы готовы заплатить за исполнение такой мечты? Конечно, богатые люди имеют больше возможностей приобрести такой дом, который им нравится, пишет Delfi Dom Sad со ссылкой на "Вести Экономика".