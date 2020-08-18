ФОТО и ВИДЕО | В Ülemiste City построен многоквартирный дом, куда жильцы могут попасть с помощью подкожного чипа

13-этажный дом с 81 квартирой для сдачи в аренду в первую очередь предназначено для предприятий городка для размещения своих работников, нуждающихся в месте жительства. В новом доме смогут также остановиться туристы.

Foto: Andrei Ozdoba

В Ülemiste City работает около 500 предприятий и 10 000 человек — треть эстонского ИТ-экспорта идет именно отсюда.

Foto: Andrei Ozdoba

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