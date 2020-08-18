В городке Ülemiste City готов первый многоквартирный дом, а значит бизнес-квартал теперь стал и жилым. Все двери в новом доме открываются либо с помощью кода, либо с помощью вживленного под кожу чипа. Смотрите, как вживляют чип под кожу одному из первых жильцов — певице Ингер!
18.08.2020, 15:50
ФОТО и ВИДЕО | В Ülemiste City построен многоквартирный дом, куда жильцы могут попасть с помощью подкожного чипа
смотрите, как вживляют чип!
13-этажный дом с 81 квартирой для сдачи в аренду в первую очередь предназначено для предприятий городка для размещения своих работников, нуждающихся в месте жительства. В новом доме смогут также остановиться туристы.
В Ülemiste City работает около 500 предприятий и 10 000 человек — треть эстонского ИТ-экспорта идет именно отсюда.
Смотрите, как вживляют чип под кожу!
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