ФОТО и ВИДЕО | Во дворе многоквартирного дома в Таллинне живут куры
Если не знать, что во дворе этого многоквартирного дома в Хааберсти живут куры, то, скорее всего, и не заметишь их, пишет Maaleht.
Если не знать, что во дворе этого многоквартирного дома в Хааберсти живут куры, то, скорее всего, и не заметишь их, пишет Maaleht.
Сам двор большой и зеленый, поэтому установленный там курятник не привлекает внимания. Жители дома даже выбрали курам имена: Эльза, Фрида и Гайа.
Всего в доме 77 квартир, большинство жителей — семьи с детьми. “Жители дома привыкли к совместным делам и толокам. У нас здесь и грядки с клубникой и овощами, в честь первоклассников мы разбили яблоневый сад. Озеленение осуществляли с помощью пособия “Зеленый двор”, а также использовали предоставленные жителями остатки стройматериалов и тому подобное. Если не залезать в кошелек товарищества, то большинство жителей не против”, — говорит председатель квартирного товарищества Трийну Ояла.
По ее словам, птицы живут у них второй год подряд. В городе они находятся только в теплое время года и с приходом холодом отправляются в деревню.
“Жители дома могут принести курам остатки утренней каши и подержать в руках теплые яйца. Пока яйца берет наша семья в качестве компенсации за расходы, но в прошлом году мой сын Танель, например, напек для всех соседей блинов. Посмотрим, что будет в этом”.
Сам курятник и ограждение были построены из остатков стройматериалов. “Мы недавно меняли фасад, и немного материала осталось. В ход пошла даже старая рама от батута. Только сетку мне пришлось докупить. Сначала этот курятник выглядел не очень хорошо, но после покраски стал намного лучше”, — говорит председатель.
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