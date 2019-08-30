ФОТО | К 2022 году в прибрежном квартале Кадриорга появятся десять новых жилых домов

По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара сумма инвестиций в жилое здание по адресу Туукри, 25, которое будет готово к концу 2020 года, около 5 миллионов и к 2022 году девелопер недвижимости планирует инвестировать в квартал Кийкри всего около 50 миллионов. “Это довольно заметное событие в секторе недвижимости Эстонии, поскольку это одна из крупнейших инвестиций в один жилой квартал. На сегодняшний день Metro Capital построил в квартале Кийкри семь жилых домов, всего будет построено десть жилых домов. Окончательно всё будет готово к 2022 году”.

Foto: Metro Capital

Строительство следующего, недавно получившего разрешение на строительство, жилого дома начнется в октябре. Главный подрядчик — сконцентрированная на строительстве квартир премиум-класса фирма Kiikri Ehitus.

“Дом, строящийся в маленьком тихом квартале Кийкри, характеризуют хорошо продуманные и в то же время впечатляющие архитектурные и энергоэффективные решения. Используем только самые высококачественные строительные и отделочные материалы, а также отталкиваемся от стандартов энергоэффективности А-класса”, — сказал Кивисаар. В 28-квартирном доме запланированы 2-4-комнатные квартиры размером 42,9-138,5 м2, которые подходят как маленьким, так и большим семьям с детьми.