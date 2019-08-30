Девелопер недвижимости Metro Capital построит десять новых жилых домов в квартале Кийкри, находящемся в Кадриорге. На сегодняшний день первые семь из них уже готовы, строительство следующего 28-квартирного жилого дома начнётся предстоящей осенью. Сумма всех инвестиций в квартал Кийкри — 50 миллионов — это одна из самых больших в Эстонии инвестиций в жилые кварталы. Комплекс будет окончательно готов к 2022 году.
ФОТО | К 2022 году в прибрежном квартале Кадриорга появятся десять новых жилых домов
По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара сумма инвестиций в жилое здание по адресу Туукри, 25, которое будет готово к концу 2020 года, около 5 миллионов и к 2022 году девелопер недвижимости планирует инвестировать в квартал Кийкри всего около 50 миллионов. “Это довольно заметное событие в секторе недвижимости Эстонии, поскольку это одна из крупнейших инвестиций в один жилой квартал. На сегодняшний день Metro Capital построил в квартале Кийкри семь жилых домов, всего будет построено десть жилых домов. Окончательно всё будет готово к 2022 году”.
Строительство следующего, недавно получившего разрешение на строительство, жилого дома начнется в октябре. Главный подрядчик — сконцентрированная на строительстве квартир премиум-класса фирма Kiikri Ehitus.
“Дом, строящийся в маленьком тихом квартале Кийкри, характеризуют хорошо продуманные и в то же время впечатляющие архитектурные и энергоэффективные решения. Используем только самые высококачественные строительные и отделочные материалы, а также отталкиваемся от стандартов энергоэффективности А-класса”, — сказал Кивисаар. В 28-квартирном доме запланированы 2-4-комнатные квартиры размером 42,9-138,5 м2, которые подходят как маленьким, так и большим семьям с детьми.
“С этой недели начинаем предварительную продажу квартир и уже заметен активный интерес”, — сказал Кивисаар, добавив, что квартиры домов А и B Резиденций Кийкри, находящихся в одноименном квартале, уже полностью распроданы и только в недавно построенном C-доме в продаже осталось несколько последних жилых помещений.
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По словам партнера бюро Arhitekt11 и признанного архитектора Иллимара Труверка новейшее в жилом квартале здание, которое строится по адресу Туукри, 25 станет в архитектурном смысле мостом между жилым домом находящимся по адресу Кийкри, 2 и уже готовым проектом девелопера недвижимости — Тиволи. “Этот дом повторяет характерные черты находящихся в округе домов и отлично гармонирует с ранее построенными домами девелопера в этом районе. В строительстве этого дома мы также использовали природные и качественные материалы самого высокого класса: дерево, натуральные камни и стекло. Жилой дом соответствует свойственному Кадриоргу достоинству и отлично сочетается со средой проживания в этом районе”, — сказал Труверк.
Готовый к концу года продленный пляжный променад Пирита берет начало сразу перед кварталом Кийкри. Инвестиции в недвижимость находящуюся недалеко от моря и центра города всегда разумное решение, поскольку это в дальнейшем дает хорошие возможности не только для проживания, но и для сдачи квартиры в аренду, а также повышает стоимость недвижимости.
В прибрежном квартале Кийкри, располагающимся по соседству с парком Кадриорг, на данный момент находится семь домов, построенных Metro Capital, в их числе Резиденции Кийкри, которые удостоились признания благодаря продуманным архитектурным решениям и два года подряд проходили в финал, в категории строительства жилья, известного международного конкурса Baltic Real Estate Awards или Конкурса Проектов Недвижимости Балтии.
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