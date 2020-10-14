14.10.2020, 09:49

ФОТО | К 2024 году на месте Таллиннского ипподрома появится деловой квартал


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ФОТО | К 2024 году на месте Таллиннского ипподрома появится деловой квартал
Foto: HG Arhitektuur

Swedbank AS и EKE AS заключили договор, согласно которому в 2024 году Swedbank AS перенесет свой головной офис в Таллинне с улицы Лийвалайа в деловой квартал, который появится на месте Таллиннского ипподрома. Архитекторы проекта – Томоми Хаяши и Ханно Гроссшмид, HG Arhitektuur OÜ.

Карл Адер, менеджер по развитию компании EKE AS, являющейся застройщиком делового квартала на месте ипподрома, сказал, что для него большая радость участвовать во внесении разнообразия на рынке недвижимости Таллинна и выразил благодарность Swedbank AS за оказанное доверие.

Foto: HG Arhitektuur
Foto: HG Arhitektuur

“Хотя на строительство квартала уйдет несколько лет, могу заверить, что он будет современным, продуманным и ориентированным на будущее. Район станет новой зоной притяжения в Таллинне”, — сказал он.

Foto: HG Arhitektuur
Foto: HG Arhitektuur
Foto: HG Arhitektuur

Новое главное здание Swedbank рассчитано примерно на 2000 сотрудников и, по договору, строительство будет завершено в 2024 году, после чего все подразделения, разбросанные сейчас по Таллинну, будут перемещены в одно здание.

Foto: HG Arhitektuur

NB! Эскизы имеют иллюстративный характер и могут не соответствовать окончательному решению.

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