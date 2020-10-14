Swedbank AS и EKE AS заключили договор, согласно которому в 2024 году Swedbank AS перенесет свой головной офис в Таллинне с улицы Лийвалайа в деловой квартал, который появится на месте Таллиннского ипподрома. Архитекторы проекта – Томоми Хаяши и Ханно Гроссшмид, HG Arhitektuur OÜ.
ФОТО | К 2024 году на месте Таллиннского ипподрома появится деловой квартал
Карл Адер, менеджер по развитию компании EKE AS, являющейся застройщиком делового квартала на месте ипподрома, сказал, что для него большая радость участвовать во внесении разнообразия на рынке недвижимости Таллинна и выразил благодарность Swedbank AS за оказанное доверие.
“Хотя на строительство квартала уйдет несколько лет, могу заверить, что он будет современным, продуманным и ориентированным на будущее. Район станет новой зоной притяжения в Таллинне”, — сказал он.
Новое главное здание Swedbank рассчитано примерно на 2000 сотрудников и, по договору, строительство будет завершено в 2024 году, после чего все подразделения, разбросанные сейчас по Таллинну, будут перемещены в одно здание.
NB! Эскизы имеют иллюстративный характер и могут не соответствовать окончательному решению.
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