ФОТО | К 2024 году на месте Таллиннского ипподрома появится деловой квартал

Swedbank AS и EKE AS заключили договор, согласно которому в 2024 году Swedbank AS перенесет свой головной офис в Таллинне с улицы Лийвалайа в деловой квартал, который появится на месте Таллиннского ипподрома. Архитекторы проекта – Томоми Хаяши и Ханно Гроссшмид, HG Arhitektuur OÜ.