ФОТО | К 2024 году на месте Таллиннского ипподрома появится деловой квартал

Карл Адер, менеджер по развитию компании EKE AS, являющейся застройщиком делового квартала на месте ипподрома, сказал, что для него большая радость участвовать во внесении разнообразия на рынке недвижимости Таллинна и выразил благодарность Swedbank AS за оказанное доверие.

Foto: HG Arhitektuur

Foto: HG Arhitektuur

“Хотя на строительство квартала уйдет несколько лет, могу заверить, что он будет современным, продуманным и ориентированным на будущее. Район станет новой зоной притяжения в Таллинне”, — сказал он.

Foto: HG Arhitektuur

Foto: HG Arhitektuur

Foto: HG Arhitektuur

Новое главное здание Swedbank рассчитано примерно на 2000 сотрудников и, по договору, строительство будет завершено в 2024 году, после чего все подразделения, разбросанные сейчас по Таллинну, будут перемещены в одно здание.

Foto: HG Arhitektuur

NB! Эскизы имеют иллюстративный характер и могут не соответствовать окончательному решению.