ФОТО | Как выглядят самые дорогие и роскошные квартиры в таллиннских советских панельках, которые ждут покупателей?

Советские панельные дома либо любят, либо ненавидят — с одной стороны, они символизируют жилищное строительство времен дефицита и варьирующееся качество. С другой же стороны, речь идет о практичном и дешевом жилье, которое после порядочной реновации может держаться долгое время и хорошо выглядеть. Во многих квартирах этого времени сделан роскошный ремонт, и по обстановке они тоже могут не уступать миллионным виллам на окраине. Moodnekodu изучил, какие сейчас самые дорогие квартиры на рынке недвижимости, которые обустроены именно в каком-нибудь советском панельном доме.