Советские панельные дома либо любят, либо ненавидят — с одной стороны, они символизируют жилищное строительство времен дефицита и варьирующееся качество. С другой же стороны, речь идет о практичном и дешевом жилье, которое после порядочной реновации может держаться долгое время и хорошо выглядеть. Во многих квартирах этого времени сделан роскошный ремонт, и по обстановке они тоже могут не уступать миллионным виллам на окраине. Moodnekodu изучил, какие сейчас самые дорогие на рынке недвижимости квартиры, которые обустроены именно в каком-нибудь советском панельном доме.
ФОТО | Как выглядят самые дорогие и роскошные квартиры в таллиннских советских панельках, которые ждут покупателей?
- Квартира с камином и джакузи на улице Сыле, 178 000 евро
Четырехкомнатная квартира, комнаты расширены, в гостиной построен камин, в огромной ванной с окном джакузи. Ознакомьтесь с объявлением подробнее ЗДЕСЬ.
- Квартира с сауной в Ыйсмяэ, 157 000 евро
Четырехкомнатная квартира на берегу озера Харку. Большая часть мебели и занавески изготовлены в Эстонии по спецзаказу или заказаны в Италии. В ванной синяя джакузи и сауна. В кухне, ванной и на балконах электрическое напольное отопление. Два балкона - в столовой и в спальне поменьше. С объявление можете подробнее ознакомиться ЗДЕСЬ.
- Пятикомнатная квартира на улице Лийвамяэ, 167 000 евро
Большая площадь и хорошее расположение в центре Таллинна. Квартира реновирована, мебель, техника и обстановка входят в цену. Смотрите подробнее ЗДЕСЬ.
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