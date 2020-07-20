По словам руководителя проекта Коплиских линий Роберта Трейера, построенные на данный момент десять зданий — лишь 20% от всего того, что запланировано на участке.
ФОТО | Коплиские линии начинают обретать новый облик, хотя построена лишь пятая часть запланированного
Строительство проекта обновленных Коплиских линий началось в 2018 году, и на данный момент построено десять зданий разного размера и архитектурного стиля, обустроены новые внутренние дворики, а также восстановлены исторические мощеные дорожки. Также закончен первый этап строительства нового пляжного променада с игровыми площадками и зонами для отдыха.
Застройщик Fund Ehitus ранее прогнозировал, что на перерождение Коплиских линий уйдет как минимум 100 миллионов евро. Согласно плану, Fund Ehitus застроит участок в 20 гектаров в шесть этапов, последний из которых должен завершиться в 2026 году.
Смотрите, как выглядят новые дома на Коплиских линиях изнутри!
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