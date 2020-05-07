ФОТО | Кризис нипочем? Известный мультимиллионер строит в Виймси одну из самых больших вилл Эстонии

Речь идет о вилле огромных размеров, одной из самых больших в Эстонии (полезная площадь 1400 м2, из которых 830 м2 — жилые помещения). Строительство производится 1Partner Ehitus по заказу Маргуса Кангро — бывшего банкира, известного широкой общественности в качестве любителя дорогих спортивных автомобилей. На Ferrari бизнесмен разъезжал уже в 90-е. Сейчас Кангро является одним из владельцев сланцевого гиганта Viru Keemia Grupp, а также занимается инвестициями в недвижимость.



UUS MEREVAATEGA KODU TALLINNA LAHE ÄÄRES: Margus Kangro villa valmimisajaks on planeeritud oktoober 2021. Foto: Tiit Blaat



Прошлой осенью Кангро с 147,6 млн евро занял 13 место в рейтинге самых богатых людей страны по версии Äripäev. В последнее время он оказался в орбите внимания общественности в связи с романом с телезвездой Май Паллинг.

Спроектировало виллу архитектурное бюро Arhitektuuribüroo Raine Karp. Земля обременена ипотекой на сумму в 1,1 млн евро в пользу — что случается довольно редко — самого Маргуса Кангро.



SEIS! ERAOMAND! Ehituse ees seisva tõkkepuu juurde seatud sildil on eramu tellijana märgitud tagasihoidlikult eraisik. Foto: Tiit Blaat



Разрешение на строительство было выдано в апреле 2019 года, когда никто даже не мог предположить, что ждет мир и страну через год. Строительство началось в октябре и по плану должно завершиться к осени 2021.

Разрешение на строительство прошлой осенью получил и соседний участок, принадлежащий бывшему начальнику Кангро со времен его работы в Ühispank, а ныне одному из владельцев Tallinnk Айну Хансшмидту. Хансшмидт сказал изданию, что до кризиса действительно думал построить на этой земле новый дом, но неожиданно грянувший экономический кризис перечеркнул все планы.