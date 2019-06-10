В Тарту рядом с Эстонским национальным музеем (ERM) девелопер Reterra Estate в сотрудничестве со строителями Mapri Ehitus и NOBE реализует один из крупнейших проектов по развитию новой недвижимости — Raadimõisa Kodu.
ФОТО │ Крупнейший в Тарту строительный проект: появятся 256 новых квартир
Всего планируется построить восемь 4-этажных домов с 256 квартирами и относящимися к ним парковочными местами. Жилой район будут дополнять разнообразная зона для игр и отдыха и соединяющая с историческим парком Раадимыйса пешеходно-велосипедная дорожка.
Первый этап проекта, т.е. два первых дома будут построены в апреле 2020 года. Договорная стоимость этапа составляет 3,92 миллионов, к которой добавляется налог с оборота.
Рейго Рандметс, исполнительный руководитель и партнер Reterra Estate: “Наша цель как девелопера заключается в том, чтобы район Raadimõisa Kodu был бы качественным и хорошо вписывался в уже существующую среду. Интерес клиентов до настоящего времени был большим и кажется, что мы сумели хорошо учесть их ожидания в части строительства, архитектуры и места расположения. У нас есть опыт совместной работы с обеими строительными фирмами, и мы уверены, что с этими строителями мы сможем предложить нашим клиентам очень хорошее качество строительства”.
Тармо Роос, исполнительный руководитель Mapri Ehitus: “За последние годы Mapri Ehitus построил жилье более чем для 500 человек. Со своими 256 квартирами Raadimõisa Kodu является крупнейшим в Тарту девелоперским проектом, и строительство домов требует от строителя значительно большего, чем простая укладка камня. После успешного сотрудничества с командой девелоперской фирмы Reterra в рамках проекта Lumina kodud в Тарту на улице Ида в нынешнем году мы продолжим наше сотрудничество в уже большем объеме, а первый этап будет построен в сотрудничестве с NOBE уже в начале будущего года”.
Читать еще
Эрго Лейгер, менеджер в области жилищного строительства NOBE: “Строители вместе с девелоперами и опытными архитекторами с самой начальной стадии проекта плотно сотрудничали для того, чтобы применять лучшие современные строительные решения, которые обеспечили бы функциональность и эффективность квартир с разумным уровнем цен, в то же время без уступок в качестве”.
“С помощью команды проектировщиков NOBE мы можем осуществить представление архитекторов и девелопера о целостной жизненной среде и надеемся, что сможем порадовать этим сотни владельцев новых жилых помещений”,- дополнил Лейгер.
Автор архитектурного проекта Raadimõisa Kodu — PIN arhitektid, а за внутреннюю архитектуру отвечает Аэт Пиел.
Советуем прочитать:
ЭКСПЕРТ │ Феномен периода благополучия: стоимость квартир бьет рекорды
ФОТО │ Новый этап развития портового городка Ноблесснера: построят коммерческие площади и 330 квартир
ФОТО │ Наемные квартиры Танеля Падара, Герды Ранд и не только: бывшее главное здание Eesti Energia стало доходным домом
Пенсионерка из Витебска более 20 лет получала двойную пенсию
Почему магазинные помидоры такие невкусные – ученые все объяснили
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети
Лечащий врач Алибасова рассказал о реакции родственников