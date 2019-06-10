ФОТО │ Крупнейший в Тарту строительный проект: появятся 256 новых квартир

Всего планируется построить восемь 4-этажных домов с 256 квартирами и относящимися к ним парковочными местами. Жилой район будут дополнять разнообразная зона для игр и отдыха и соединяющая с историческим парком Раадимыйса пешеходно-велосипедная дорожка.

Первый этап проекта, т.е. два первых дома будут построены в апреле 2020 года. Договорная стоимость этапа составляет 3,92 миллионов, к которой добавляется налог с оборота.

Рейго Рандметс, исполнительный руководитель и партнер Reterra Estate: “Наша цель как девелопера заключается в том, чтобы район Raadimõisa Kodu был бы качественным и хорошо вписывался в уже существующую среду. Интерес клиентов до настоящего времени был большим и кажется, что мы сумели хорошо учесть их ожидания в части строительства, архитектуры и места расположения. У нас есть опыт совместной работы с обеими строительными фирмами, и мы уверены, что с этими строителями мы сможем предложить нашим клиентам очень хорошее качество строительства”.