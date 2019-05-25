Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости известных политиков Эстонии, недавно получивших должности в новом правительстве. В числе других значится член партии Isamaa, министр культуры Тынис Лукас, который имеет самый внушительный список личной недвижимости. В собственности политика находятся 3 квартиры, дом и несколько десятков гектаров земли.
ФОТО │ Кто из министров нового правительства лидирует в списке владельцев недвижимости
Недвижимость министра Тыниса Лукаса (56) расположена преимущественно в Тарту и его окрестностях. Однако для работы в правительстве на Тоомпеа политику, естественно, необходимо иметь и собственное жилье в Таллинне.
Фото: Хендрик Осула
С 2009 года Тынису Лукасу и его супруге Лийне Лукас (48) принадлежит 2-комнатная квартира (60 м2), расположенная в исторически ценном доме в Тарту. Недвижимость обременена ипотекой в пользу SEB Pank в размере 26 тыс. евро.
С 2017 года супругам принадлежит также 3-комнатная квартира гораздо большей площади — 156 м2. Недвижимость также обременена ипотекой в размере 130 тыс. евро в пользу SEB Pank.
В волости Тырва в Валгамаа расположен частный дом, который находится во владении супругов Лукас с 2013 года. Жилой дом с относящимися к нему 4,6 га земли имеет площадь свыше 220 м2. Несколькими годами позже была приобретена в собственность и граничащая с участком дома земля в размере 15 га. Оба участка находятся в свободном владении и не обременены ипотекой.
В единоличной собственности Тыниса Лукаса находятся свыше 65 га земли, расположенной в Пярнуском уезде. С 2013 года министру принадлежит также 3-комнатная квартира в Таллинне, общая площадь которой 66 м2. Данные объекты недвижимости также не обременены ипотекой.
Читать еще
Политик не представил еще декларацию о доходах за прошлый год, в которой были бы отображены жилищные кредиты или сделки с недвижимостью.
Фото: Ардо Кальювеэ
Советуем прочитать:
ЭКСПЕРТ │ Как избежать уплаты подоходного налога при продаже недвижимости?
ФОТО | Роскошные владения: известный адвокат выставил свою виллу на продажу
ФОТО | Эксклюзивный запрос клиента: на крыше дома с самой дорогой квартирой в Эстонии могут построить вертолетную площадку