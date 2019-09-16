ФОТО | Квартал Ноблесснер все еще строится. Что станет с советским бомбоубежищем и как выглядит миллион евро?

Справа на фото располагается здание Ööklubi Hall, где до сих пор устраиваются вечеринки. Более того, устраиваемые там техно-вечеринки известны по всей Европе.

Tuur Noblessneris Foto: Henri-Kristian Kirsip

Здание по адресу Стаапли, 10 — историческая котельная Минной гавани. Здание будет отреставрированно и в нем появится 800 м2 офисной площади, которая уже почти полностью распределена между арендаторами.

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Tuur Noblessneris Foto: Henri-Kristian Kirsip

Котельная, вид сзади. Так как эта часть тоже находится под защитой как памятник старины, застройщик имеет право построить здесь только второй этаж из дерева.

Tuur Noblessneris Foto: Henri-Kristian Kirsip

У дома, граничащего с Минной гаванью, находится детская площадка. Идиллию лишь нарушают еолючая проволока и табличка “Вооруженная охрана!”.

Tuur Noblessneris Foto: Henri-Kristian Kirsip

Используемую Силами обороны Минную гавань и модные жилые дома разделяет забор. По словам BLRT, это результат компромисса с Силами обороны, которые в итоге отказались от высокой бетонной стены, но от колючей проволоки — нет.

Tuur Noblessneris Foto: Henri-Kristian Kirsip

Новые жилые дома на улице Стаапли, под которыми находится общая подземная парковка размером с гектар.

Noblessneri arendus Foto: Henri-Kristian Kirsip

Еще год назад здесь работал судоремонтный завод. О красочном прошлом этой территории будет напоминать зеленая зона, которую девелопер полностью застраивать не имеет права.

Noblessneri arendus Foto: Henri-Kristian Kirsip

Ангар BLRT, который виднеется на заднем плане, использовался этим летом для проведения разных мероприятий. Теперь его снесут, но зато перед ним останется находящаяся под охраной зеленая зона.

Tuur Noblessneris Foto: Henri-Kristian Kirsip

На месте этих контейнеров появится 44 000 м2 площади под офисы и квартиры.

Eskiisifoto: Pluss arhitektid

А вот проект того, как будет выглядеть эта зона к концу 2021 года. Здесь появится жилой комплекс с внутренним двориком и 330 квартирами, а рядом будет парковка на 200 мест для гостей портового квартала.

Noblessneri arendus Foto: Henri-Kristian Kirsip

Смотрите, вот как выглядит миллион евро. Именно в такую сумму обошелся девелоперу 70-метровый волнорез, который будет готов в октябре. По словам девелопера, он нужен для поддержания безопасности и отсутствия волн в акватории.

Tuur Noblessneris Foto: Henri-Kristian Kirsip

Историческое здание корабельного цеха превратится в художественный центр Kai, на первом этаже которого откроется ресторан Kampai! известного японского повара Хидэ Хираката, туда также переедет ресторан Umami, под новым названием LoRe, и откроется коктейльный бар KaiF.

Noblessneri arendus Foto: Henri-Kristian Kirsip

Центр открытий Proto — позновательно-развлекательный музей — откроется 19 октября.