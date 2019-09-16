На превращение бывшего судоремонтного завода и заброшенной прибрежной зоны в модный квартал Ноблесснер его владелец BLRT потратил 77 млн евро. Строительство еще далеко не закончено, и рядом с уже полюбившимся публике местам квартала вскоре вырастут новые дома и офисы, а также обновится облик исторических зданий.
ФОТО | Квартал Ноблесснер все еще строится. Что станет с советским бомбоубежищем и как выглядит миллион евро?
Пивоваренный завод Põhjala полностью переехал в Ноблесснер и перевез сюда как производство, так и ресторан.
За пивоварней находится зона, напоминающая о печальном и заброшенном прошлом квартала. По словам застройщика, уже активно ведется поиск арендаторов и для этих зданий
Находящееся рядом бывшее здание электростанции завода уже находится в процессе обретения нового облика. На первом этаже будут располагаться офисы, а на верхних этажах — жилые помещения.
Вместе со зданием электростанции будет отреставрирована и труба из красного кирпича.
В конце улицы между зданием Põhjala и бывшей электростанцией находится бомбоубежище времен СССР. Неподалеку находится еще одно, которое лучше скрыто от глаз прохожих. Девелопер, к сожалению, пока не имеет планов насчет этих бомбоубежищ, и они сейчас закрыты.
По словам застройщика, при планировке квартала было запланировано, чтобы машины не мешали пешеходам, поэтому если под изображенным выше виадуком еще можно проехать, то зона вокруг жилых домов и променада предназначена исключительно для пешеходов.
Справа на фото располагается здание Ööklubi Hall, где до сих пор устраиваются вечеринки. Более того, устраиваемые там техно-вечеринки известны по всей Европе.
Здание по адресу Стаапли, 10 — историческая котельная Минной гавани. Здание будет отреставрированно и в нем появится 800 м2 офисной площади, которая уже почти полностью распределена между арендаторами.
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Котельная, вид сзади. Так как эта часть тоже находится под защитой как памятник старины, застройщик имеет право построить здесь только второй этаж из дерева.
У дома, граничащего с Минной гаванью, находится детская площадка. Идиллию лишь нарушают еолючая проволока и табличка “Вооруженная охрана!”.
Используемую Силами обороны Минную гавань и модные жилые дома разделяет забор. По словам BLRT, это результат компромисса с Силами обороны, которые в итоге отказались от высокой бетонной стены, но от колючей проволоки — нет.
Новые жилые дома на улице Стаапли, под которыми находится общая подземная парковка размером с гектар.
Еще год назад здесь работал судоремонтный завод. О красочном прошлом этой территории будет напоминать зеленая зона, которую девелопер полностью застраивать не имеет права.
Ангар BLRT, который виднеется на заднем плане, использовался этим летом для проведения разных мероприятий. Теперь его снесут, но зато перед ним останется находящаяся под охраной зеленая зона.
На месте этих контейнеров появится 44 000 м2 площади под офисы и квартиры.
А вот проект того, как будет выглядеть эта зона к концу 2021 года. Здесь появится жилой комплекс с внутренним двориком и 330 квартирами, а рядом будет парковка на 200 мест для гостей портового квартала.
Смотрите, вот как выглядит миллион евро. Именно в такую сумму обошелся девелоперу 70-метровый волнорез, который будет готов в октябре. По словам девелопера, он нужен для поддержания безопасности и отсутствия волн в акватории.
Историческое здание корабельного цеха превратится в художественный центр Kai, на первом этаже которого откроется ресторан Kampai! известного японского повара Хидэ Хираката, туда также переедет ресторан Umami, под новым названием LoRe, и откроется коктейльный бар KaiF.
Центр открытий Proto — позновательно-развлекательный музей — откроется 19 октября.
Помещения бывшей литейной будет разделены между центром Proto и зоной для проведения мероприятий.
Зона с историческими зданиями и модными красными фонарями, дизайн которых должен напоминать портовые краны, уже стала излюбленным местом для фотосессий.
На всю инфраструктуру BLRT потратил около 20 млн евро.
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