ФОТО | Квартира с роскошным видом в курортном городке вошла в ТОП-3 сделок по недвижимости, сместив Пярну

Квартира с роскошным видом на море была продана более за 301 500 евро, став единственным настолько дорогим объектом, проданным в Хаапсалу. В том же жилом комплексе Sadama 28 была продана еще одна квартира, но она стоимость была меньше, рассказала маклер Karja Kinnisvara Аннели Сермат.

Квартира находится в новом доме по адресу Садама, 28 в Хаапсалу и имеет общую площадь в 131,1 квадратный метр.



Из-за этого Пярну потерял титул самого дорогого курорта в топе сделок по недвижимости, так как самая дорогая сделка там составила лишь 260 000 евро, говорит глава LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

При этом Хаапсалу занял в топе всего лишь третье место, так как цена самой дорогой проданной в 2020 году квартиры почти в четыре раза выше.

Города с самыми дорогими квартирами в 2020 году:

Таллинн — 1 198 000 €

Тарту — 672 000 €

Хаапсалу — 301 500 €

Пярну — 260 000 €

Вильянди — 229 990 €

Курессааре — 205 000 €

Раквере — 200 000 €

Нарва — 118 000 €

Рапла — 114 150 €

Выру — 95 000 €

Валга — 75 000 €

Кярдла — 64 000 €

Пайде — 62 000 €

Пылва — 58 000 €

Йыгева — 45 000 €