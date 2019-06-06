ФОТО | Легендарный спортсмен и чиновник продает свой шикарный особняк в Нымме

Бывший президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), теннисист, политик и — на протяжении долгого времени — руководитель кофеобжарочного завода Paulig Тийт Нууд выставил на продажу свой внушительный особняк в Нымме. На участке 300 м2 расположен жилой дом с 7-ю комнатами стоимостью свыше полумиллиона евро.
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В объявлении о продаже сказано, что особняк, стоимость которого составляет примерно 600 тыс. евро, находится вблизи замка Глена, неподалеку от парковой зоны Нымме.
На облагороженной территории расположен современный дом в стиле фанк. Из просторного фойе открывается обзор на весь первый этаж, где находятся столовая, кухня и — на уровне нескольких ступенек ниже — гостиная-кабинет.
Двухсторонний камин делит дом на две зоны, создавая ощущение единства и простора.
Из столовой через большие стеклянные двери есть выход на солнечную террасу. Также на первом этаже расположены туалетная комната, гардероб и небольшая спальная комната, окна которой выходят во двор.
Рядом с кухонным уголком находится хозяйственная комната. Из холла есть выход в котельную и гараж.
На втором этаже расположены 4 спальные комнаты, душевая с сауной, гардероб. Просторные балкон и терраса имеют площадь 55 м2.
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Тийт Нууд, которому сейчас 70 лет, был президентом Эстонского олимпийского комитета в промежутке с 1997 по 2001 год и более 20 лет являлся руководителем завода Paulig, оставив эту должность в 2012 году. В конце 80-х годов Нууд занимал пост министра окружающей среды, а немногим ранее был заместителем мэра Таллинна.
Источник: Ärileht
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