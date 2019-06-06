ФОТО | Легендарный спортсмен и чиновник продает свой шикарный особняк в Нымме

В объявлении о продаже сказано, что особняк, стоимость которого составляет примерно 600 тыс. евро, находится вблизи замка Глена, неподалеку от парковой зоны Нымме.

На облагороженной территории расположен современный дом в стиле фанк. Из просторного фойе открывается обзор на весь первый этаж, где находятся столовая, кухня и — на уровне нескольких ступенек ниже — гостиная-кабинет.

Двухсторонний камин делит дом на две зоны, создавая ощущение единства и простора.

Из столовой через большие стеклянные двери есть выход на солнечную террасу. Также на первом этаже расположены туалетная комната, гардероб и небольшая спальная комната, окна которой выходят во двор.

Рядом с кухонным уголком находится хозяйственная комната. Из холла есть выход в котельную и гараж.

На втором этаже расположены 4 спальные комнаты, душевая с сауной, гардероб. Просторные балкон и терраса имеют площадь 55 м2.