Новый дом бывшего президента Арнольда Рюйтеля (92) и бывшей первой леди Ингрид Рюйтель (84) в Пирита почти готов, пишет Kroonika.
ФОТО | Лифт и отдельное здание для трофеев. Роскошный дом четы Рюйтель в Пирита почти готов
Наверное, ни об одном другом доме в Эстонии пресса не писала так много. Строительство началось в начале позапрошлого года, а к концу прошлого стало понятно, что оно застопорилось (у строительной фирмы возникли денежные прения в связи с другим объектом). В мае за дело взялась другая фирма.
Площадь жилого дома составляет 300 м2. Рядом находится т. н. трофейный дом площадью в 140 м2, где расположится библиотека, архив, а также можно будет хранить полученные в течение жизни знаки признания и подарки.
На крыше двухэтажного жилого дома расположилась маленькая комната, откуда отрывается великолепный вид на Маарьямяэ и Таллиннский залив.
“Этот этаж был построен потому, что в доме будет лифт. Лифт будет объединять первый и второй этажи, но для того, чтобы он технически функционировал, нужен был третий этаж”, — пояснил Рюйтель.
Советник Рюйтеля Юри Канн прямо на вопрос, когда чета Рюйтель переедет в новый дом, не отвечает. “Все идет к тому, что бывший президент и его семья переедут”, — уклончиво сообщает он. По его словам, строительство затянулось по целому ряду объективных причин. В том числе из-за того, что нужно было делать все в соответствии с международными нормами.
“В новом доме большой упор делается на экономичности, чтобы здание потребляло не много электричества и оставляло не слишком большой след с точки зрения выделения различных соединений водорода”, — поясняет он. Так, например, на крыше обоих зданий установлены солнечные панели.
“Господин экс-президент очень серьезно к этому отнесся и проговаривал все шаги с проектировщиками и строителями. И это тоже стало одной из причин, почему строительство затянулось. В энергетических решениях домов используется как геотермальная система, так и система тепловых насосов типа воздух-воздух. Поскольку — хотим мы этого или нет — мы должны двигаться в этом направлении. Земля сама диктует эти изменения. Мы не можем продолжать жить — я имею в виду следующие поколения — так же расточительно, как жили до сих пор. Особенно с точки зрения энергетики”, — рассуждает Канн.
Советник отмечает, что единственная не очень экономичная вещь в доме — это лифт, но преклонный возраст экс-президентской четы внес свои коррективы.
Пока семья Рюйтель живет в доме на улице Кааре в Нымме, построенном в 1950-е годы для нужд правительства. Рюйтель даже пытался выкупить у Riigi Kinnisvara эту недвижимость и привести ее в порядок, но это ему не удалось. Тем не менее, шесть лет назад Таллинн пошел экс-президенту навстречу и предоставил для строительства нового дома два участка в Пирита за 65% от реальной стоимости. Для покрытия этих расходов Рюйтель продал квартиру на улице Койдула в Кадриорге и земельные участки на Сааремаа.
Земли в Маарьямяэ несколько лет пустовали, поскольку на застройку у Рюйтеля денег не было. Он даже хотел обменять их на дом на улице Кааре, но безуспешно. В итоге президент отдал один из участков строительной фирме в качестве оплаты за строительные работы.
Это не единственная недвижимость Арнольда Рюйтеля. Ему принадлежит дом советской постройки в Тарту, который в 2003-м был расширен и отреновирован. Также ему принадлежит дача в Саарекюла и прилежащие земли, всего 43 га, шесть из которых находятся в совместной собственности с супругой.
Два года назад маклер 1Partner Kinnisvara Олмер Йыгус сказал, что в Маарьямяэ одна только земля стоит несколько сотен тысяч евро, а вместе с домами — около миллиона. Мнение эксперта не изменилось. По его словам, на жилье такого класса кризис не влияет. По оценке Йыгуса, сейчас подобная недвижимость стоит в районе миллиона евро.
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