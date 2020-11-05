ФОТО | Лифт и отдельное здание для трофеев. Роскошный дом четы Рюйтель в Пирита почти готов

Наверное, ни об одном другом доме в Эстонии пресса не писала так много. Строительство началось в начале позапрошлого года, а к концу прошлого стало понятно, что оно застопорилось (у строительной фирмы возникли денежные прения в связи с другим объектом). В мае за дело взялась другая фирма.

KAKS MAJA Krundil on kaks hoonet, väiksem neist on Arnold Rüütli nn trofeedemaja ja teine elumaja. Tiit Blaat

Площадь жилого дома составляет 300 м2. Рядом находится т. н. трофейный дом площадью в 140 м2, где расположится библиотека, архив, а также можно будет хранить полученные в течение жизни знаки признания и подарки.

HINNATUD KANT Meri on Ingrid ja Arnold Rüütli uuest kodust jalutuskäigu kaugusel. Pildil on näha mõlemad kõrvuti asetsevad krundid, mis algselt kuulusid presidendipaarile, kuid ühest, kus keegi on juba ehitamisega algust teinud, tuli neil loobuda, et maksta ehitusfirmale. Pildil taamal on näha ka Maarjamäe memoriaali keskse objekti, 35 meetri kõrguse obeliski tipp. Tiit Blaat

На крыше двухэтажного жилого дома расположилась маленькая комната, откуда отрывается великолепный вид на Маарьямяэ и Таллиннский залив.

“Этот этаж был построен потому, что в доме будет лифт. Лифт будет объединять первый и второй этажи, но для того, чтобы он технически функционировал, нужен был третий этаж”, — пояснил Рюйтель.

PRAEGUNE KODU Selle Kaare tänava maja Nõmmel jätavad Ingrid ja Arnold Rüütel peagi uutele asukatele. Tiit Blaat

Советник Рюйтеля Юри Канн прямо на вопрос, когда чета Рюйтель переедет в новый дом, не отвечает. “Все идет к тому, что бывший президент и его семья переедут”, — уклончиво сообщает он. По его словам, строительство затянулось по целому ряду объективных причин. В том числе из-за того, что нужно было делать все в соответствии с международными нормами.

ARNOLD RÜÜTLI nõunik Jüri Kann. Sven Arbet

“В новом доме большой упор делается на экономичности, чтобы здание потребляло не много электричества и оставляло не слишком большой след с точки зрения выделения различных соединений водорода”, — поясняет он. Так, например, на крыше обоих зданий установлены солнечные панели.

TÕELINE ÖKOMAJA Mõlema hoone katuseid katavad päikesepaneelid. Nagu kaasaegsetele energiasäästlikele hoonetele kohane, tarbivad presidendipaari majad võimalikult vähe energiat väljast. Tiit Blaat

“Господин экс-президент очень серьезно к этому отнесся и проговаривал все шаги с проектировщиками и строителями. И это тоже стало одной из причин, почему строительство затянулось. В энергетических решениях домов используется как геотермальная система, так и система тепловых насосов типа воздух-воздух. Поскольку — хотим мы этого или нет — мы должны двигаться в этом направлении. Земля сама диктует эти изменения. Мы не можем продолжать жить — я имею в виду следующие поколения — так же расточительно, как жили до сих пор. Особенно с точки зрения энергетики”, — рассуждает Канн.