ФОТО | Лифт и отдельное здание для трофеев. Роскошный дом четы Рюйтель в Пирита почти готов

HINNATUD KANT Meri on Ingrid ja Arnold Rüütli uuest kodust jalutuskäigu kaugusel. Pildil on näha mõlemad kõrvuti asetsevad krundid, mis algselt kuulusid presidendipaarile, kuid ühest, kus keegi on juba ehitamisega algust teinud, tuli neil loobuda, et maksta ehitusfirmale. Pildil taamal on näha ka Maarjamäe memoriaali keskse objekti, 35 meetri kõrguse obeliski tipp.

Tiit Blaat