05.11.2020, 08:01

ФОТО | Лифт и отдельное здание для трофеев. Роскошный дом четы Рюйтель в Пирита почти готов


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ФОТО | Лифт и отдельное здание для трофеев. Роскошный дом четы Рюйтель в Пирита почти готов
Fotod: Tiit Blaat, Martin Ahven

Новый дом бывшего президента Арнольда Рюйтеля (92) и бывшей первой леди Ингрид Рюйтель (84) в Пирита почти готов, пишет Kroonika.

Наверное, ни об одном другом доме в Эстонии пресса не писала так много. Строительство началось в начале позапрошлого года, а к концу прошлого стало понятно, что оно застопорилось (у строительной фирмы возникли денежные прения в связи с другим объектом). В мае за дело взялась другая фирма.

KAKS MAJA Krundil on kaks hoonet, väiksem neist on Arnold Rüütli nn trofeedemaja ja teine elumaja. Tiit Blaat
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Площадь жилого дома составляет 300 м2. Рядом находится т. н. трофейный дом площадью в 140 м2, где расположится библиотека, архив, а также можно будет хранить полученные в течение жизни знаки признания и подарки.

HINNATUD KANT Meri on Ingrid ja Arnold Rüütli uuest kodust jalutuskäigu kaugusel. Pildil on näha mõlemad kõrvuti asetsevad krundid, mis algselt kuulusid presidendipaarile, kuid ühest, kus keegi on juba ehitamisega algust teinud, tuli neil loobuda, et maksta ehitusfirmale. Pildil taamal on näha ka Maarjamäe memoriaali keskse objekti, 35 meetri kõrguse obeliski tipp. Tiit Blaat

На крыше двухэтажного жилого дома расположилась маленькая комната, откуда отрывается великолепный вид на Маарьямяэ и Таллиннский залив.

“Этот этаж был построен потому, что в доме будет лифт. Лифт будет объединять первый и второй этажи, но для того, чтобы он технически функционировал, нужен был третий этаж”, — пояснил Рюйтель.

PRAEGUNE KODU Selle Kaare tänava maja Nõmmel jätavad Ingrid ja Arnold Rüütel peagi uutele asukatele. Tiit Blaat

Советник Рюйтеля Юри Канн прямо на вопрос, когда чета Рюйтель переедет в новый дом, не отвечает. “Все идет к тому, что бывший президент и его семья переедут”, — уклончиво сообщает он. По его словам, строительство затянулось по целому ряду объективных причин. В том числе из-за того, что нужно было делать все в соответствии с международными нормами.

ARNOLD RÜÜTLI nõunik Jüri Kann. Sven Arbet

“В новом доме большой упор делается на экономичности, чтобы здание потребляло не много электричества и оставляло не слишком большой след с точки зрения выделения различных соединений водорода”, — поясняет он. Так, например, на крыше обоих зданий установлены солнечные панели.

TÕELINE ÖKOMAJA Mõlema hoone katuseid katavad päikesepaneelid. Nagu kaasaegsetele energiasäästlikele hoonetele kohane, tarbivad presidendipaari majad võimalikult vähe energiat väljast. Tiit Blaat

“Господин экс-президент очень серьезно к этому отнесся и проговаривал все шаги с проектировщиками и строителями. И это тоже стало одной из причин, почему строительство затянулось. В энергетических решениях домов используется как геотермальная система, так и система тепловых насосов типа воздух-воздух. Поскольку — хотим мы этого или нет — мы должны двигаться в этом направлении. Земля сама диктует эти изменения. Мы не можем продолжать жить — я имею в виду следующие поколения — так же расточительно, как жили до сих пор. Особенно с точки зрения энергетики”, — рассуждает Канн.

Советник отмечает, что единственная не очень экономичная вещь в доме — это лифт, но преклонный возраст экс-президентской четы внес свои коррективы.

Пока семья Рюйтель живет в доме на улице Кааре в Нымме, построенном в 1950-е годы для нужд правительства. Рюйтель даже пытался выкупить у Riigi Kinnisvara эту недвижимость и привести ее в порядок, но это ему не удалось. Тем не менее, шесть лет назад Таллинн пошел экс-президенту навстречу и предоставил для строительства нового дома два участка в Пирита за 65% от реальной стоимости. Для покрытия этих расходов Рюйтель продал квартиру на улице Койдула в Кадриорге и земельные участки на Сааремаа.

PRAEGUNE KODU Selle Kaare tänava maja Nõmmel jätavad Ingrid ja Arnold Rüütel peagi uutele asukatele. TIINA KÕRTSINI

Земли в Маарьямяэ несколько лет пустовали, поскольку на застройку у Рюйтеля денег не было. Он даже хотел обменять их на дом на улице Кааре, но безуспешно. В итоге президент отдал один из участков строительной фирме в качестве оплаты за строительные работы.

Это не единственная недвижимость Арнольда Рюйтеля. Ему принадлежит дом советской постройки в Тарту, который в 2003-м был расширен и отреновирован. Также ему принадлежит дача в Саарекюла и прилежащие земли, всего 43 га, шесть из которых находятся в совместной собственности с супругой.

SUVEKODUS Ingrid ja Arnold Rüütel aastate eest oma suvekodus Saaremaal külalisi võõrustamas. Tiit Blaat
SAARES Arnold Rüütlile kuulub ka suvekodu Saaremaal (pildil taamal) koos kümnete hektarite maaga. Tiit Blaat

Два года назад маклер 1Partner Kinnisvara Олмер Йыгус сказал, что в Маарьямяэ одна только земля стоит несколько сотен тысяч евро, а вместе с домами — около миллиона. Мнение эксперта не изменилось. По его словам, на жилье такого класса кризис не влияет. По оценке Йыгуса, сейчас подобная недвижимость стоит в районе миллиона евро.

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