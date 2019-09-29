ФОТО | Мечтаете стать помещиком? На продажу выставлены почти 20 эстонских мыз, некоторые — по цене трешки в Ласнамяэ

Бывает так, что на протяжении нескольких в продажу не найти ни одной мызы. А бывает, как сейчас — в Эстонии ждут новых хозяев около пары десятков мыз. Некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте, а некоторые продаются вместе с уже готовым бизнесом. Есть варианты для всех!

Согласно данным Uus Maa Kinnisvarabüroo, за последние пять лет было продано 5 мыз, цены которых были в промежутке от 380 000 до 600 000 евро.

Сейчас на продажу выставлены следующие мызы:



- Мыза Кыуэ в Харьюмаа, 3 800 000 евро. Смотрите здесь.





- Мыза Хыреда в Рапламаа, 250 000 евро. Как видно, ей необходим капремонт. Смотрите здесь.

- Мыза Лайтсе в Харьюмаа, самая дорогая — 1 900 000 евро. Смотрите здесь.