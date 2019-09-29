Moodne Kodu составил список мыз, который сейчас находятся в продаже. Новым владельцем можете стать и вы — цены начинаются от 75 000 евро!
ФОТО | Мечтаете стать помещиком? На продажу выставлены почти 20 эстонских мыз, некоторые — по цене трешки в Ласнамяэ
Бывает так, что на протяжении нескольких в продажу не найти ни одной мызы. А бывает, как сейчас — в Эстонии ждут новых хозяев около пары десятков мыз. Некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте, а некоторые продаются вместе с уже готовым бизнесом. Есть варианты для всех!
Согласно данным Uus Maa Kinnisvarabüroo, за последние пять лет было продано 5 мыз, цены которых были в промежутке от 380 000 до 600 000 евро.
Сейчас на продажу выставлены следующие мызы:
- Мыза Кыуэ в Харьюмаа, 3 800 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Хыреда в Рапламаа, 250 000 евро. Как видно, ей необходим капремонт. Смотрите здесь.
- Мыза Лайтсе в Харьюмаа, самая дорогая — 1 900 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Пеэтри в Вильяндимаа, 1 420 000 евро. Смотрите здесь.
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- Мыза Ааспере в Ляэне-Вирумаа, 670 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Конувере в Рапламаа, 650 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Рава в Ярвамаа, 590 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Кодасоо в Харьюмаа, 290 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Ресту в Валгамаа, 250 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Пурила в Рапламаа, 250 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Меэри в Тартумаа, 195 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Куриста в Йыгевамаа, 190 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Абья в Вильяндимаа, 149 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Яарья в Пярнумаа, 99 000 евро. Смотрите здесь.
- Главное здание рыцарской мызы на берегу реки Выханду в Пылвамаа, 80 000 евро. Смотрите здесь.
- Мыза Куййыэ в Ляэнемаа, 75 000 евро. Смотрите здесь.
- Дом приказчика мызы Кярде в Йыгевамаа, 75 000 евро. Смотрите здесь.
- Здание мызы Эйкла на Сааремаа, 75 000 евро. Смотрите здесь.
- Дом приказчика мызы Равила в волости Козе, Харьюмаа, 65 000 евро. Смотрите здесь.
Источники: Uus Maa Kinnisvarabüroo, Kinnisvara24.ee
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