ФОТО | Мужчина вернулся в квартиру после карантина по коронавирусу и пришел в ужас

Олуваджордж Джонсон решил уехать домой, когда учебный процесс прервали из-за COVID-19. Он провел несколько месяцев у родителей в Лондоне, а потом получил письмо от сотрудников, обслуживающих его дом в Ноттингеме. Они были вынуждены вскрыть квартиру студента, так как из нее доносились странные звуки.

Внутри коммунальщики обнаружили слой голубиного помета, птичьи яйца и птенцов, которые обосновались в шкафу, среди оставленной одежды. “Хорошо бы мне никогда этого не видеть. Тогда я смог бы спать по ночам, — заявил пришедший в ужас молодой человек. — Я планировал вернуться в университет на прошлой неделе, но теперь это придется отложить. Больше никогда не оставлю окно открытым”.

На фотографиях из квартиры видно, что пометом покрыта буквально вся квартира: полы, стены, кухонная плита и столешница, стол, шкаф и даже вентилятор. “Теперь есть повод купить новую одежду. Жаль, что некоторые вещи утрачены безвозвратно”, — резюмировал студент.

Фотографии квартиры смотрите ЗДЕСЬ.

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