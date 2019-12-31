ФОТО | На любой вкус! 5 частных домов в Харьюмаа с необычным дизайном

Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг сказала, что если ранее вдумчивому клиенту с хорошим вкусом приходилось самостоятельно строить дом по своему вкусу и в соответствии со своими потребностями, то сейчас на рынке недвижимости можно заметить объекты, соответствующие ожиданиям требовательных покупателей. “Необычная архитектура, стильный интерьер, качественные строительные и отделочные материалы, а также энергетическая эффективность — вот ключевые слова, по которым сегодня ищет себе дом современная семья. Семейный доход и связанные с ним возможности финансирования, однако, ставят определенные ограничения, поэтому наибольший интерес для посетителей портала представляют новые дома по средней рыночной цене — в пределах 300 000 евро. Хотя ежемесячный платеж за такой дом выходит достаточно большим, коммунальные расходы остаются низкими, поскольку большинство новых домов отличаются энергетической эффективностью класса В”, — пояснила Таммеорг.



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