Строительное предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь строительство района с более чем тысячей квартир вновь появилось на повестке дня, передает rus.err.
ФОТО | На месте бывших локаторов в Ласнамяэ запланировано построить более тысячи квартир
Строительство района Лахекалда почти на 17 гектарах и продажа квартир будет проходить поэтапно в течение следующего десятилетия, сказал ERR директор отдела развития недвижимости предприятия Merko Ehitus Eesti AS Тийт Куузик.
Согласно действующей детальной планировке района Лахекалда, на находящейся на известняковом глинке площадке с видом на море можно застроить до 180 000 квадратных метров брутто-площади, а также создать общественные парковые зоны, дворы для общего пользования, игровые площадки, места для отдыха.
“Разрешение на строительство шести новых многоквартирных домов есть, но мы ждем разрешения на строительство инженерных сетей и дорог”, — сказал Куузик.
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Фото: 3D визуализация района Лахекалда, Merko Ehitus Eesti
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