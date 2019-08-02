02.08.2019, 17:04

ФОТО | На месте бывших локаторов в Ласнамяэ запланировано построить более тысячи квартир


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ФОТО | На месте бывших локаторов в Ласнамяэ запланировано построить более тысячи квартир
Фото: Merko Ehitus Eesti

Строительное предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь строительство района с более чем тысячей квартир вновь появилось на повестке дня, передает rus.err.

Строительство района Лахекалда почти на 17 гектарах и продажа квартир будет проходить поэтапно в течение следующего десятилетия, сказал ERR директор отдела развития недвижимости предприятия Merko Ehitus Eesti AS Тийт Куузик.

Согласно действующей детальной планировке района Лахекалда, на находящейся на известняковом глинке площадке с видом на море можно застроить до 180 000 квадратных метров брутто-площади, а также создать общественные парковые зоны, дворы для общего пользования, игровые площадки, места для отдыха.

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“Разрешение на строительство шести новых многоквартирных домов есть, но мы ждем разрешения на строительство инженерных сетей и дорог”, — сказал Куузик.

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Фото: 3D визуализация района Лахекалда, Merko Ehitus Eesti

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