ФОТО | На месте бывших теплиц “Кадака” начинается строительство нового микрорайона Уус-Мустамяэ

Территория, на которой появится новый микрорайон Уус-Мустамяэ, ранее была занята теплицами “Кадака” и до сих пор пустовала, пишет rus.err.ee.

Foto: Bonava

Bonava планирует построить на этой территории дома в четыре, шесть и восемь этажей с 750 квартирами, дворы и большую зону для отдыха — парк, расположенный на территории в 7000 квадратных метров, где будут игровые площадки, фруктовые деревья, зоны для пикников и уличные спортивные тренажеры.

Первый восьмиэтажный дом с 99 квартирами, строительство которого началось не так давно, будет готов в этом году, а жильцы въедут в него осенью-зимой.

Площадь квартир будет от 40 до 81 квадратного метра, стоимость — от 102 000 до 190 000 евро.





Foto: Bonava





Foto: Bonava





Foto: Bonava





Foto: Bonava