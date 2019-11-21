21.11.2019, 07:30

ФОТО | На месте цветочного магазина, закусочной и дома на углу площади Вабадузе появится новое здание


EST 4
ФОТО | На месте цветочного магазина, закусочной и дома на углу площади Вабадузе появится новое здание
Foto: Tallinna LV

Таллиннская мэрия приняла детальную планировку, предусматривающую строительство семиэтажного офисного здания на углу улицы Татари и бульвара Эстония на месте бывшей гамбургерной Söögiplats в Таллинне.

Находящиеся на участке недвижимости по адресу бульвар Эстония, 19/Татари, 1 заведение общественного питания, цветочный магазин и двухэтажный дом снесут, пишет rus.err.ee.

Фасад находящегося в южной части участка на улице Татари исторического здания, построенного по проекту эстонского архитектора Эрнста Кюнера, сохранят.

В новом доме не запланировано жилой площади. Высота строения составит 28 метров.

На участке недвижимости запланированы 46 парковочных мест на подземной парковке и частично на первом этаже.

Foto: Tallinna LV
Читайте также:


Foto: Tallinna LV


Foto: Tallinna LV

Также интересно:

ФОТО и ВИДЕО | Новый деловой квартал между бульварами Рявала и Эстония

ФОТО | Квартал Ноблесснер все еще строится. Что станет с советским бомбоубежищем и как выглядит миллион евро?

ФОТО и ВИДЕО | Новый стильный образ Центрального рынка — с гигантским воробьем!

Читайте также: