ФОТО | На месте цветочного магазина, закусочной и дома на углу площади Вабадузе появится новое здание

Находящиеся на участке недвижимости по адресу бульвар Эстония, 19/Татари, 1 заведение общественного питания, цветочный магазин и двухэтажный дом снесут, пишет rus.err.ee.

Фасад находящегося в южной части участка на улице Татари исторического здания, построенного по проекту эстонского архитектора Эрнста Кюнера, сохранят.

В новом доме не запланировано жилой площади. Высота строения составит 28 метров.

На участке недвижимости запланированы 46 парковочных мест на подземной парковке и частично на первом этаже.

Foto: Tallinna LV





Foto: Tallinna LV





Foto: Tallinna LV

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