ФОТО | На месте цветочного магазина, закусочной и дома на углу площади Вабадузе появится новое здание
Таллиннская мэрия приняла детальную планировку, предусматривающую строительство семиэтажного офисного здания на углу улицы Татари и бульвара Эстония на месте бывшей гамбургерной Söögiplats в Таллинне.
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