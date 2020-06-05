ФОТО | На самой дорогой стройплощадке Таллинна царит пустота. Почему строители будто бросили Porto Franco?

Председатель правления Porto Franco OÜ Рауно Тедер объясил Delfi, что загадка пустующей стройплощадке состоит вот в чем: сейчас идет замена иностранных рабочих на местную рабочую силу.

В первую очередь это эстоноземельцы, которые обычно работают в Скандинавии, а сейчас так сказать отдыхают дома.

Тедер отметил, что было принято решение заменить иностранных рабочих на местных, чтобы создать 400-500 рабочих мест в находящемся в кризисе строительном секторе, а также 150-200 рабочих мест на местных заводах.

Если раньше Porto Franco планировал открыться весной 2021 года, то теперь рассматривается скорее осенний сезон. Решение будет принято в сентябре.

На данный момент завершено одно здание комплекса вместе с отелем норвежской сети Citybox.

Девелоперские проект района Адмиралтейского бассейна всего должен обойтись в 190 миллионов евро.

“На двух нижних этажах здания будут располагаться торговые зоны и предприятия общественного питания: торговые площади в центральной части здания и ближе к Старому городу, а также кафе-ресторан с видом на яхтенную пристань Адмиралтейского бассейна. Три верхних этажа здания займет отель норвежской сети Citybox, который будет открыт перед началом сезона следующего года — ранней весной 2020 года”, — говорил Тедер ранее ERR о первом здании.

Комплекс Porto Franco будет состоять из трех подземных этажей — там будет располагаться автостоянка на 1170 парковочных мест и сдаваемые в аренду торговые площади, а также из пяти наземных этажей для торгового и офисного центров и отеля.

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