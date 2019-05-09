ФОТО │ На средства пенсионных фондов построены первые в Эстонии многоквартирные дома для сдачи в аренду

Дома построены по инициативе банка LHV, пенсионные фонды которого являются их единственным собственником, а управлять зданиями со 127 квартирами будет фирма Lumi Capital.

По словам управляющего фондом LHV Ромета Энока, банк хочет создать на рынке недвижимости новый тип собственника и инвестора, и это стало возможным после смягчения ограничений на объекты, в которые можно инвестировать средства пенсионных фондов.

Lumi Capital и пенсионные фонды LHV в настоящее время строят еще два дома с 84 квартирами для сдачи в аренду в начале столичного района Мустамяэ. Эти дома планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, а в долгосрочной перспективе LHV и Lumi Capital рассчитывают предлагать в Таллинне 500 квартир для сдачи в аренду.

Фото: Реэли Хямарсоо

Советуем прочитать:

ФОТО | Роскошный арендный дом предлагает делать микроинвестиции



ФОТО | Теперь и в сердце Таллинна: в Старом городе будет открыта новая Maxima

