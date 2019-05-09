В столичном районе Пыхья-Таллинне завершилось строительство первых в Эстонии многоквартирных домов, квартиры в которых предназначены исключительно для сдачи в аренду, передает rus.err со ссылкой на радионовости ERR.
ФОТО │ На средства пенсионных фондов построены первые в Эстонии многоквартирные дома для сдачи в аренду
Дома построены по инициативе банка LHV, пенсионные фонды которого являются их единственным собственником, а управлять зданиями со 127 квартирами будет фирма Lumi Capital.
По словам управляющего фондом LHV Ромета Энока, банк хочет создать на рынке недвижимости новый тип собственника и инвестора, и это стало возможным после смягчения ограничений на объекты, в которые можно инвестировать средства пенсионных фондов.
Lumi Capital и пенсионные фонды LHV в настоящее время строят еще два дома с 84 квартирами для сдачи в аренду в начале столичного района Мустамяэ. Эти дома планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, а в долгосрочной перспективе LHV и Lumi Capital рассчитывают предлагать в Таллинне 500 квартир для сдачи в аренду.
Фото: Реэли Хямарсоо
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