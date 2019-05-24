В районе Мустамяэ в Таллинне по адресу Лаки 24 при содействии Scandium Kinnisvara обрело новую жизнь и новые функции бывшее главное здание фирмы Eesti Energia. В четырёхэтажном доме построили одно- и двухкомнатные наёмные квартиры. Носящее название LAAVA Apartments здание торжественно открыло 23 мая свои двери.
ФОТО │ Наемные квартиры Танеля Падара, Герды Ранд и не только: бывшее главное здание Eesti Energia стало доходным домом
Особенностью апартаментов LAAVA Apartments являются маленькие квартиры площадью 12-20 м2. Дом приобрели инвесторы недвижимости наемных апартаментов, которые высоко оценили такие специфические для доходного дома элементы как квартиры с компактной планировкой, помещение для стиральной машины, дистанционно считываемые счетчики и возможность установки умных замков.
В числе других квартиры в доме купили также автор учебников по инвестированию Яак Роосааре,известный музыкант Танель Падар и бывшая футболистка высочайшего класса Герда Ранд. К моменту постройки дома 85% апартаментов дома были проданы.
Майдо Люисте, партнёр и исполнительный директор Scandium Kinnisvara:“Мы приобрели дом у фирмы Eften год назад. Хотя дом был в хорошем состоянии, но, чтобы сделать его удобным многоквартирным домом, пришлось при преобразовании провести масштабные строительные работы. Как принято у Scandium, мы дали дому новые имя и имидж. На переднем фасаде здания видно характерное для названия отслеживающее обводы сцены фасадное освещение, внутри дома на название указывают элементы внутреннего дизайна”.
Калле Арон, партнер и руководитель по развитию Scandium Kinnisvara: “Концепция доходного дома в Эстонии завоёвывает всё большую известность, и Scandium явно является пионером в этой области. Команда постоянно работает во имя совершенствования концепции, делая планировку квартир всё более эффективной и удобной. LAAVA Apartments — яркий пример классического доходного дома, где максимизированы как удобство жителей, так и доходность инвесторов. Рынок хорошо нас принял, и, поскольку мы верим в своё детище, то и сами инвестируем в каждый дом, покупая квартиры”.
Фото: Лийс Рейман
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