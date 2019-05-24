ФОТО │ Наемные квартиры Танеля Падара, Герды Ранд и не только: бывшее главное здание Eesti Energia стало доходным домом

Особенностью апартаментов LAAVA Apartments являются маленькие квартиры площадью 12-20 м2. Дом приобрели инвесторы недвижимости наемных апартаментов, которые высоко оценили такие специфические для доходного дома элементы как квартиры с компактной планировкой, помещение для стиральной машины, дистанционно считываемые счетчики и возможность установки умных замков.

В числе других квартиры в доме купили также автор учебников по инвестированию Яак Роосааре,известный музыкант Танель Падар и бывшая футболистка высочайшего класса Герда Ранд. К моменту постройки дома 85% апартаментов дома были проданы.

Майдо Люисте, партнёр и исполнительный директор Scandium Kinnisvara:“Мы приобрели дом у фирмы Eften год назад. Хотя дом был в хорошем состоянии, но, чтобы сделать его удобным многоквартирным домом, пришлось при преобразовании провести масштабные строительные работы. Как принято у Scandium, мы дали дому новые имя и имидж. На переднем фасаде здания видно характерное для названия отслеживающее обводы сцены фасадное освещение, внутри дома на название указывают элементы внутреннего дизайна”.