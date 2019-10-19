Представляем вашему вниманию самые дорогие и желанные квартиры Эстонии из тех, что выставлены на продажу на сайтах недвижимости. Как правило, квартиры стоимостью в более миллиона евро располагаются в Старом Таллинне или новостройках в центре столицы.
ФОТО│ Настоящая роскошь! Самые дорогие квартиры Эстонии из выставленных на продажу. Цены достигают 3 млн евро
1. Самый большой пентхаус Таллинна в высотном здании TORN, 3 000 000 евро
Квартира стоимостью в три миллиона евро в районе Кристийне располагается на двух этажах. В жилые помещения можно попасть прямо из лифта. Квартира будет готова в 2020 году. Ее жилая площадь составит 397,9 м2 (20 этаж), к которой прибавится расположенный на крыше зимний сад площадью 220,9 м2, где владелец сможет построить кухню, камин, домашний СПА, сигарный салон или воплотить другие свои идеи. В уникальном пентхаусе, кроме кухни и жилой комнаты, будут отдельная комната с камином, комната для отдыха с баней и просторный домашний офис. Всего — восемь комнат, четыре из которых спальни с приватными ванными комнатами. Кроме того — два больших балкона и открытая терраса на крыше.
- С объявлением можно ознакомиться на сайте Kinnisvara24.ee.
2. Пентхаус в новом квартале Das Haus на Пярнуском шоссе, 1 538 000 евро
Многоквартирный дом, который будет готов к концу 2019 года на территории между Пярну мнт и улицей Сюда, отличает удобное расположение и виды на старый город, море и зеленую зону на улице Сюда. Роскошный пентхаус расположится на 278,6 м2 и будет отличаться высокими стенами в 3,7 м и просторной террасой.
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- С объявлением можно ознакомиться на сайте Kinnisvara24.ee.
3. Резиденция с просторным внутренним двором в историческом здании Старого Таллинна, 1 250 000 евро
На чердачном этаже старинного здания в Старом городе построена современная квартира, которая сразит вас своеобразными материалами высокого уровня и продуманным пространственным решением. Это жилье доставит вам настоящее эстетическое наслаждение. Авторы внутреннего интерьера — Рийн Кярема и Керли Лепп из Disain OÜ.
Площадь квартиры на третьем этаже Дома Энгельгардта и высота потолков (до 6 м) позволила расположить помещения на двух уровнях. Верхний этаж, исполненный по принципу галереи, придает квартире открытость, а множественные деревянные балки добавляют очарования. Два этажа соединяет монолитная металлическая лестница, дополненная украшенным филигранными узорами металлическим панно. Панно доходит до верхнего этажа и обрамляет комнату отдыха на втором этаже.
Особенностью квартиры является смелое, но деликатное использование металла. Умело скомбинированный с деревянными поверхностями, этот материал создает уютную и достойную атмосферу. Во внутренней отделке используются преимущественно нейтральные и ценные материалы и воодушевленная природой цветовая гамма. Большая часть изготовленных по спецзаказу элементов дизайна и предметов мебели — продукция местных производителей.
- Более подробно смотрите на сайте Kinnisvara24.ee.
4. Реновированная квартира в старинном доме в Старом городе , 1 200 000 евро
Современное жилье площадью 239 м2 расположено в старинном доме в Старом Таллинне, построенном в 1800 году про проекту архитектора Константина Вилькена. В доме всего шесть квартир, он был полностью реновирован в 2001 году. Сама квартира была реновирована в 2015 году с использованием исключительно самых лучших и качественных материалов. Внутренняя отделка привлекает светлыми тонами, которые делают просторные помещения еще более воздушными. Как и полагается квартире класса люкс, здесь есть и баня!
- Более подробно смотрите на сайте City24.ee.
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