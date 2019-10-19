ФОТО│ Настоящая роскошь! Самые дорогие квартиры Эстонии из выставленных на продажу. Цены достигают 3 млн евро

С объявлением можно ознакомиться на сайте Kinnisvara24.ee.



2. Пентхаус в новом квартале Das Haus на Пярнуском шоссе, 1 538 000 евро

Многоквартирный дом, который будет готов к концу 2019 года на территории между Пярну мнт и улицей Сюда, отличает удобное расположение и виды на старый город, море и зеленую зону на улице Сюда. Роскошный пентхаус расположится на 278,6 м2 и будет отличаться высокими стенами в 3,7 м и просторной террасой.

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С объявлением можно ознакомиться на сайте Kinnisvara24.ee.



3. Резиденция с просторным внутренним двором в историческом здании Старого Таллинна, 1 250 000 евро



На чердачном этаже старинного здания в Старом городе построена современная квартира, которая сразит вас своеобразными материалами высокого уровня и продуманным пространственным решением. Это жилье доставит вам настоящее эстетическое наслаждение. Авторы внутреннего интерьера — Рийн Кярема и Керли Лепп из Disain OÜ.

Площадь квартиры на третьем этаже Дома Энгельгардта и высота потолков (до 6 м) позволила расположить помещения на двух уровнях. Верхний этаж, исполненный по принципу галереи, придает квартире открытость, а множественные деревянные балки добавляют очарования. Два этажа соединяет монолитная металлическая лестница, дополненная украшенным филигранными узорами металлическим панно. Панно доходит до верхнего этажа и обрамляет комнату отдыха на втором этаже.

Особенностью квартиры является смелое, но деликатное использование металла. Умело скомбинированный с деревянными поверхностями, этот материал создает уютную и достойную атмосферу. Во внутренней отделке используются преимущественно нейтральные и ценные материалы и воодушевленная природой цветовая гамма. Большая часть изготовленных по спецзаказу элементов дизайна и предметов мебели — продукция местных производителей.

Более подробно смотрите на сайте Kinnisvara24.ee.

4. Реновированная квартира в старинном доме в Старом городе , 1 200 000 евро