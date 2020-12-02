Компания Liven к 2025 году построит в Пыхья-Таллинне, на улице Эрика вместо старого заводского здания новый жилой квартал, который соединит прибрежную зону Ноблесснера с будущим "Putukaväil". Недавно определился победитель архитектурного конкурса проекта, которым оказалось бюро Kadarik Tüür Arhitektid.
02.12.2020, 08:00
ФОТО | Новые дома вместо старого заводского здания: смотрите, какой шикарный жилой квартал появится в Пыхья-Таллинне
Пыхья-Таллинн видит своим местом проживания все большее количество людей, следует из сделанного Kantar Emor обзора рынка недвижимости 2020 года. Liven, которая известна как один из лидеров качества на рынке, приступила к развитию на месте старого заводского здания на улице Эрика красивого жилого квартала, куда входит шесть зданий с 137 квартирами.
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