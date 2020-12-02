ФОТО | Новые дома вместо старого заводского здания: смотрите, какой шикарный жилой квартал появится в Пыхья-Таллинне

Пыхья-Таллинн видит своим местом проживания все большее количество людей, следует из сделанного Kantar Emor обзора рынка недвижимости 2020 года. Liven, которая известна как один из лидеров качества на рынке, приступила к развитию на месте старого заводского здания на улице Эрика красивого жилого квартала, куда входит шесть зданий с 137 квартирами.

Foto: Liven Kinnisvara





Foto: Liven Kinnisvara





Foto: Liven Kinnisvara

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