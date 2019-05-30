30.05.2019, 11:28

ФОТО │ Новый этап развития портового городка Ноблесснера: построят коммерческие площади и 330 квартир


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ФОТО │ Новый этап развития портового городка Ноблесснера: построят коммерческие площади и 330 квартир
Фото: Мартин Дремлюга

В течение ближайших лет на территории портового городка Ноблесснера будет построено 6 новых многоквартирных жилых домов и проведена реновация здания бывшего завода подводных лодок. Здание, где когда-то была электростанция, к лету 2020 года будет реконструировано под жилой и коммерческий объект, а в помещениях бывшей котельной расположатся коммерческие площади. Также будет продолжено развитие яхтенного порта.

По словам директора по развитию недвижимости BLRT Grupp Ивара Пийрсалу, развитие портового городка запланировано быстрыми темпами. “В течение последних двух лет исторические промышленные здания городка реконструированы и оборудованы под коммерческие площади, галереи и рестораны. Завершен первый этап развития жилого комплекса, многое сделано в развитии инфраструктуры городка”, — сказал Пийрсалу.

“Этим летом будут завершены работы по реновации здания бывшего литейного цеха и находящегося рядом бывшего цеха по производству навигационного оборудования. Осенью здесь откроются центр искусств “Кай” и центр открытий PROTO. Для посетителей портового городка будет открыта парковка на 200 мест. В яхтенном порту строится новый волнорез, скоро завершатся работы по реновации причалов”, — поделился Пирсалу намеченными планами.

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BLRT Grupp вместе с Merko Ehitus Eesti построят 6 новых жилых домов, где в общей сложности расположатся 330 квартир и около 4000 м² будет отведено под торговую и бизнес-площадь.

Архитектурные конкурсы завершены, сейчас проходит этап проектирования и подготовка к ходатайству о выдаче права на застройку. Первый жилой дом планируется построить к концу 2021 года, остальные — в 2022 году.

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По словам директора по развитию строительного отдела Merko Ehitus Eesti Тийта Куузика, интерес к портовому городку как к месту для проживания высокий. “Городок Ноблесснера — это единственный район Таллинна, где вблизи моря идет обустройство полноценной жилой среды с парками, променадами, создаются разнообразные возможности досуга, развиваются коммерческие площади. На очередном этапе развития будет завершено строительство зданий по проектам ведущих эстонских архитектурных бюро, где основной акцент сделан на удобство жилых площадей”, — сказал Куузик.

Автор проекта по реновации здания по адресу Аллвеэлаэва 4 — архитектурное бюро Pluss. Это бюро также спроектировало жилые здания, строительство которых относится к первому этапу развития жилищного комплекса городка. Возле исторического парка по адресу Леннусадама 3/Весиленнуки 18 будет построено пять многоквартирных жилых домов, конкурс на проектирование которых выиграло архитектурное бюро KOKO Arhitektid.

Фото: Мартин Дремлюга

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