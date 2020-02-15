ФОТО | Олег Осиновский возводит в центре Таллинна жилой квартал. Затянувшееся строительство беспокоит клиента

На настоящий момент в жилом районе Уус-Холланди готов первый дом на 66 квартир, две из которых еще не проданы. Второй дом должен был быть сдан осенью 2019 года. Один человек, купивший там квартиру, пожаловался Ärileht, что строительство затянулось и что, глядя на дом, кажется, что готов он будет не скоро. Особой активности строителей на территории также не видно.

“Как в доме, так и вокруг него — полный ужас. На стройплощадке в лучшем случае находится один строитель. Неужели закончились деньги? Что вообще там происходит?” — переживает он.

Член правления Skinest Arendus Маарика Пийр признает, что строительство действительно затянулось, но добавляет, что в этом нет ничего необычного.

“Разумнее было бы, если бы человек обратился напрямую к застройщику. Если он очень обеспокоен, то мы можем вернуть ему деньги. В договоре прописано, что строительство может затянуться на шесть месяцев”.

По словам Пийр, на самом деле дом практически готов и сейчас идет активное оформление сделок купли-продажи. Она отмечает, что при приобретении недвижимости в новом доме торопиться не следует, поскольку различные этапы могут занять много времени. “Например, на изготовление мебели для кухни может уйти один или два месяца. Покупая новую квартиру, следует запастись временем", — подчеркивает она.