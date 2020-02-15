Жилой район Уус-Холланди находится прямо в сердце Таллинна, на территории между улицей Туукри и Рейди теэ. Застройщиком является фирма, принадлежащая бизнесмену Олегу Осиновскому. Всего район будет состоять из четырех домов (250 квартир). Первый дом уже готов, а вот строительство второго затянулось.
ФОТО | Олег Осиновский возводит в центре Таллинна жилой квартал. Затянувшееся строительство беспокоит клиента
На настоящий момент в жилом районе Уус-Холланди готов первый дом на 66 квартир, две из которых еще не проданы. Второй дом должен был быть сдан осенью 2019 года. Один человек, купивший там квартиру, пожаловался Ärileht, что строительство затянулось и что, глядя на дом, кажется, что готов он будет не скоро. Особой активности строителей на территории также не видно.
“Как в доме, так и вокруг него — полный ужас. На стройплощадке в лучшем случае находится один строитель. Неужели закончились деньги? Что вообще там происходит?” — переживает он.
Член правления Skinest Arendus Маарика Пийр признает, что строительство действительно затянулось, но добавляет, что в этом нет ничего необычного.
“Разумнее было бы, если бы человек обратился напрямую к застройщику. Если он очень обеспокоен, то мы можем вернуть ему деньги. В договоре прописано, что строительство может затянуться на шесть месяцев”.
По словам Пийр, на самом деле дом практически готов и сейчас идет активное оформление сделок купли-продажи. Она отмечает, что при приобретении недвижимости в новом доме торопиться не следует, поскольку различные этапы могут занять много времени. “Например, на изготовление мебели для кухни может уйти один или два месяца. Покупая новую квартиру, следует запастись временем", — подчеркивает она.
По ее словам, строительство затягивается в том числе из-за нехватки рабочих рук. “Да, нехватка рабочей силы — одна из причин. Не хватает людей с достаточной квалификацией. Наш проект — не из простых. Есть недотепы, которые портят объект. Да, такое было и у нас, приходилось переделывать”, — признает Пийр. При этом она утверждает, что для беспокойства причин нет — дом в любом случае будет построен. Также, по ее словам, они проинформировали об этом и клиентов.
Строительство третьего дома по плану начнется весной, но точная дата пока неизвестна.
Издание отмечает, что в сложившейся ситуации действительно нет ничего необычного. Бывало, что строительство заканчивалось и на полгода позже обещанного.
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