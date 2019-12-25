Специалисты из эстонской компании RIA.com Marketplaces с помощью тепловизора обследовали некоторые дома в Таллинне. Показываем теплопотери в разных домах от 1792-го до 2010 года постройки.
ФОТО | От Дома Стенбока до суперминистерства: насколько могут отличаться теплопотери зданий 1792 и 2017 года постройки?
Дом Стенбока
Резиденции Правительства и Госканцелярии Эстонской Республики уже 227 лет. Она расположена по адресу Рахукохту, 3. Дата основания — 1792 год. И это строение стало первым в списке на проверку. С помощью тепловизора увидели, что основные теплопотери проходят через окна и парадный вход. Также само здание достаточно сильно пропускает тепло через стены.
Hotel Telegraaf
Отелю Телеграф 141 год. Расположен по адресу Вене, 9. Построен в далеком 1878 году. Инспектировали его, когда на улице было около нуля градусов. Теплопотери как и у Дома Стенбока проходят в основном через окна. Но по сравнению с соседними домами потеря тепла не такая высокая.
Новое здание министерств
Здание в 14 этажей по адресу Суур-Амеэрика, 1 было построено в 2017 году. Несколько лет назад в нем были размещены пять министерства, что позволило хорошо сэкономить на электропотреблении. Вместо 20 тысяч кв.м., как раньше, министерства на данный момент используют 15 тысяч кв.м. Это позволит сэкономить государству 8 миллионов евро на затратах на электроэнергию в течение десятилетия. Мы же посмотрели большие ли теплопотери у здания. Но в основном теплопотери идут через холл и вход в здание. Каких-то четких точек потерь по всему зданию нет.
Radisson Blu Sky Hotel
Отель Radisson, который расположен в самом центре Таллинна, тоже заинтересовал своими теплопотерями. И глядя через тепловизор, можно было увидеть, что теплопотери у отеля очень минимальны. Основная потеря идет через лестничный пролет. А вот гостиничные номера очень хорошо сохраняют тепло. Также стоит сказать и о том, что ближайшие магазины и пристройки не имеют и близко такой энергосберегаемости.
Энергоэффективный дом — экономия денег
Член правления компании RIA.com Marketplaces OÜ, которая ведет бизнес в 45-миллионной Украине, говорит, что энергоэффективность домов может сберечь сотни тысяч евро в год.
“В Таллинне за последние десять лет появилось множество энергоэффективных домов. Взять тот же Дом Министерств или десятки жилых многоквартирных домов. Если дом построен по всем стандартам и застройщик не сэкономил на строительстве деньги, то на отоплении можно в будущем экономить до 50%. Как вот например в случае с отелем Radisson, где потери минимальны, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Наши сотрудники с площадки по продаже недвижимости DOM.RIA.com тесно общаются с застройщиками в Украине. И тенденция проста — все больше клиентов выбирают те дома, где можно в будущем экономить на отоплении. Но если в Киеве это движение только набирает обороты, то в Таллинне это уже стало нормой. И в последующие года мы увидим не один проект в Эстонии, который будет идти с пометкой “энергоэффективный”!”
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