ФОТО | От Дома Стенбока до суперминистерства: насколько могут отличаться теплопотери зданий 1792 и 2017 года постройки?

Отель Radisson, который расположен в самом центре Таллинна, тоже заинтересовал своими теплопотерями. И глядя через тепловизор, можно было увидеть, что теплопотери у отеля очень минимальны. Основная потеря идет через лестничный пролет. А вот гостиничные номера очень хорошо сохраняют тепло. Также стоит сказать и о том, что ближайшие магазины и пристройки не имеют и близко такой энергосберегаемости.

Энергоэффективный дом — экономия денег

Член правления компании RIA.com Marketplaces OÜ, которая ведет бизнес в 45-миллионной Украине, говорит, что энергоэффективность домов может сберечь сотни тысяч евро в год.

“В Таллинне за последние десять лет появилось множество энергоэффективных домов. Взять тот же Дом Министерств или десятки жилых многоквартирных домов. Если дом построен по всем стандартам и застройщик не сэкономил на строительстве деньги, то на отоплении можно в будущем экономить до 50%. Как вот например в случае с отелем Radisson, где потери минимальны, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Наши сотрудники с площадки по продаже недвижимости DOM.RIA.com тесно общаются с застройщиками в Украине. И тенденция проста — все больше клиентов выбирают те дома, где можно в будущем экономить на отоплении. Но если в Киеве это движение только набирает обороты, то в Таллинне это уже стало нормой. И в последующие года мы увидим не один проект в Эстонии, который будет идти с пометкой “энергоэффективный”!”

Советуем прочитать:

Кто скупает в стране недвижимость? В этом году иностранцы потратили на земли и дома в Эстонии как минимум 100 млн евро

ГРАФИК | Жизнь в Таллинне продолжает дорожать. Индекс жилищных цен вырос и в третьем квартале