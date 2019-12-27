Не менее 11 итальянских городов продают жилые дома по символической цене всего в 1 евро, сообщает Новости Mail.ru со ссылкой на CNN.
ФОТО | По всей Италии продают дома за 1 евро. Но чтобы стать их владельцем, нужно выполнить несколько условий
Сообщения о “раздаче” недвижимости в небольших коммунах Италии начали появляться около года назад. Заполучить таким способом новых жителей города хотели на Сицилии, Сардинии и в других местах.
Некоторым коммунам это удалось: благодаря резонансу в СМИ выстроились целые очереди из желающих переселиться в итальянскую провинцию. В основном кандидатами были иностранцы.
По прошествии года оказалось, что вакантных домов все еще много. В частности, можно стать владельцем недвижимости в городках Ганджи (Сицилия), Муссомели (Сицилия), Оллолаи (Сардиния), Бивона (Сицилия), Каммарата (Сицилия), Цунголи (Кампания), Боргомеццавалле (Пьемонт), Самбука (Сицилия), Нульви (Сардиния), Кантиано (Пезаро-э-Урбино) и Фаббрике-ди-Верджемоли (Тоскана).
Однако стоит помнить, что местные власти требуют внести залог от 3 до 5 тысяч евро, отремонтировать дом за свой счет и прожить в нем минимум несколько лет. Так мэрии пытаются вдохнуть новую жизнь в пустеющие города и местный бизнес.
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