ФОТО | По всей Италии продают дома за 1 евро. Но чтобы стать их владельцем, нужно выполнить несколько условий

Сообщения о “раздаче” недвижимости в небольших коммунах Италии начали появляться около года назад. Заполучить таким способом новых жителей города хотели на Сицилии, Сардинии и в других местах.

Некоторым коммунам это удалось: благодаря резонансу в СМИ выстроились целые очереди из желающих переселиться в итальянскую провинцию. В основном кандидатами были иностранцы.

По прошествии года оказалось, что вакантных домов все еще много. В частности, можно стать владельцем недвижимости в городках Ганджи (Сицилия), Муссомели (Сицилия), Оллолаи (Сардиния), Бивона (Сицилия), Каммарата (Сицилия), Цунголи (Кампания), Боргомеццавалле (Пьемонт), Самбука (Сицилия), Нульви (Сардиния), Кантиано (Пезаро-э-Урбино) и Фаббрике-ди-Верджемоли (Тоскана).

Однако стоит помнить, что местные власти требуют внести залог от 3 до 5 тысяч евро, отремонтировать дом за свой счет и прожить в нем минимум несколько лет. Так мэрии пытаются вдохнуть новую жизнь в пустеющие города и местный бизнес.

























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